Принц Гаррі готує нові одкровення про королівську сім'ю, за які отримає 20 млн доларів

Принц Гаррі протягом року писав мемуари про життя в королівській родині. Книга надійде в продаж в наступному році

Принц Гаррі пише мемуари / Фото: Getty Images

Принц Гаррі готує нові сюрпризи для королівської сім'ї. Тільки недавно в ЗМІ з'явилася інформація, що онук королеви і його дружина Меган Маркл планують зняти документальний фільм про королівську сім'ю , як тепер стало відомо про мемуари принца Гаррі. Про це повідомляє Page Six.

Як розповіли джерела видання, принц Гаррі близько року таємно працював над книгою разом з журналістом Джоном Джозефом Мерінгером.

"В інтимних і чесних мемуарах, написаних однією з найцікавіших і впливових світових фігур нашого часу, принц Гаррі вперше розповість про досвід, пригоди, втрати і життєві уроки, які допомогли йому сформуватися", – сказано в анонсі книги.

Принц Гаррі / Фото: AFP

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У книзі буде розказано не тільки про життя в королівській родині, а й про службу принца Гаррі в Афганістані і досвіді батьківства. Експерти не виключають, що в мемуарах герцог Сассекський докладніше розповість про вихід з королівської сім'ї.

Мемуари принц Гаррі продав видавництву Penguin Random House за 20 мільйонів доларів. Книга надійде в продаж в 2022 році.

Раніше ми розповідали, що принц Гаррі хоче, щоб королівська сім'я була присутня на хрестинах їх з Меган Маркл дочки.