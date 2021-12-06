Принц Гарри возобновил общение с принцем Чарльзом

Принц Гарри старается наладить отношения с принцем Чарльзом / Фото: Getty Images

Принц Гарри не общался с отцом больше восьми месяцев. Поговаривали, что принц Чарльз в ярости из-за откровений сына во время интервью Опре Уинфри. Сами члены королевской семьи никак не реагировали на слухи. Но как рассказывают инсайдеры, сейчас отец и сын стараются наладить отношения. Об этом пишет US Weekly.

Чарльз и Гарри начали общаться. Но им предстоит решить еще очень много вопросов, – поделился источник из окружения королевской семьи.

Принц Чарльз и принц Гарри / Фото: Getty Images

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Но о примирении пока рано говорить.

Сейчас они открыты к диалогу, но не думаю, что всё так гладко. Вряд ли они созваниваются раз в неделю и болтают по душам, – отметил источник.

Напомним, недавно королевский эксперт Эндрю Мортон заявил, принц Гарри поссорился с принцем Чарльзом из-за старшего брата.

И Уильям, и Гарри финансировались их отцом, и часто амбиции Гарри не соответствовали бюджету принца Чарльза. Его брат, как будущий король, всегда имел приоритет. Отсюда и пошли все ссоры и недопонимания, – рассказывал королевский эксперт.

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