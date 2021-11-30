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Меган Маркл и принц Гарри решились на переезд в США после неожиданного поступка Елизаветы II на Рождество

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор проекта "Звезды"
30 ноября, 13:21
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Ранее принц Гарри говорил, что они с Меган Маркл решили покинуть королевскую семью и переехать в США из-за враждебности со стороны британской прессы. Но теперь появилась еще одна версия
Названа причина, почему Меган Маркл и принц Гарри покинули королевскую семью
Названа причина, почему Меган Маркл и принц Гарри покинули королевскую семью / Фото: Getty Images

Кристофер Андерсон в своей книге "Братья и жены: секреты частной жизни Уильяма, Кейт, Гарри и Меган" утверждает, именно после Рождества в 2019 году пара приняла окончательное решение отказаться от обязанностей старших членов королевской семьи и переехать в США. Меган Маркл и принца Гарри обидело рождественское обращение Елизаветы II. Об этом пишет Daily Mirror.

Пару возмутил выбор фотографий на столе королевы. Там стояли фото с покойным королем Георгом VI, принцами Чарльзом, Филиппом, Ульямом с семьей, но не было снимка Гарри, Меган и Арчи.

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Рождественское обращение Елизаветы II в 2019 году
Рождественское обращение Елизаветы II в 2019 году / Фото: Скриншот из YouTube

По информации Андерсона, изначально на столе была фотография Гарри и Меган. Но снимок герцогов Сассекских попросила убрать Елизавета II.

Существует версия, что тогда королева была недовольна решением пары отмечать Рождество с мамой Меган Маркл в Канаде.

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Напомним, ранее сообщались, что в этом году Елизавета II приглашала Меган Маркл и принца Гарри на Рождество, но герцоги Сассекские отказались приезжать в Британию.

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Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор проекта "Звезды"

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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