Принц Уильям и Кейт Миддлтон с детьми выпустили официальную открытку к Рождеству: теплое фото

Принц Уильям и Кейт Миддлтон представили рождественскую открытку / Фото: instagram.com/dukeandduchessofcambridge
Вас, конечно, может удивить этот кадр. Ведь, глядя на него, мало у кого возникают ассоциации с Рождеством и зимой. Но, такова традиция. Похожие фото используются в качестве официальных открыток уже давно – никакого снега, елок и подарков. Обычно, эти кадры делаются во время прогулок или официальных визитов в другие страны.
По всей видимости, для открыток выбирают фото, на которых все члены семьи запечатлены с улыбкой на лице – главное, что все счастливы и улыбчивы, а новогодний антураж, похоже, не так уж и важен!
Рады поделиться новым фото семьи, которое используется в качестве рождественской открытки в этом году, – говорится в подписи к фото, которое было опубликовано на официальной Instagram-странице герцогов Кембриджских.
В комментариях поклонники монаршего семейства оценили кадр:
- Красивая семья!
- Как красиво!
- Прекрасная фотография, дети так быстро выросли!
- Шарлотта – красавица!
- Счастливого Рождества всем!
Для чего герцогам Кембриджским нужна официальная открытка?
В Британии очень много желающих пообщаться с представителями королевской семьи, пусть даже по почте! В период праздников, особенно на Рождество и Пасху, люди шлют тысячи писем в королевский дворец.
Думаете, эти письма никому не нужны? Ошибаетесь! Каждое послание читают и проверяют сами герцоги, а также их помощники. В ответ Кейт и Уильям высылают открытки со своими автографами и теплыми пожеланиями. На открытках как раз и изображено фото семьи.
Будет интересно посмотреть на рождественскую открытку от Меган Маркл и принца Гарри, которые перебрались в США и почти не общаются с семьей. К слову, не только Меган Маркл жаловалась на травлю со стороны королевской семьи.
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