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Не только Меган Маркл: кто еще из членов королевской семьи пожаловался на травлю

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня
8 декабря, 09:55
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Бывшая жена сына Елизаветы II Сара Фергюсон заявила, что считает себя "самой преследуемой" женщиной в истории королевской семьи"
Бывшая жена принца Эндрю рассказала о травле со стороны СМИ
Бывшая жена принца Эндрю рассказала о травле со стороны СМИ / Фото: Getty Images

В королевской семье не только Меган Маркл и принц Гарри попадают в скандалы. Конкуренцию мятежной паре может составить принц Эндрю и его бывшая супруга Сара Фергюсон. Не удивительно, что бывших супругов обсуждают в СМИ.

В новом интервью для Le Figaro герцогиня Йоркская вспомнила, что после развода с принцем Эндрю в 1992 году подвергалась травле.

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Возможно, я была одной из самых преследуемых женщин в истории королевской семьи, но я все еще здесь. Быть тростинкой, которая никогда не сломается, заложено в моем ДНК, – заявила мама принцесс Беатрис и Евгении.

Сара Фергюсон
Сара Фергюсон / Фото: Getty Images

Сара Фергюсон после развода сохранила хорошие отношения с принцем Эндрю и поддерживает бывшего супруга после громкого секс-скандала.

Я любила его и до сих пор люблю его. Я останусь рядом с ним, потому что я верю в него, это хороший человек, – сказала бывшая жена сына королевы.

Принц Эндрю и Сара Фергюсон
Принц Эндрю и Сара Фергюсон / Фото: Getty Images

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Интересный факт, ныне покойный принц Филипп просто терпеть не мог Сару Фергюсон из-за скандалов,в которые она попадала. Свою невестку он пытался избегать. К примеру, когда Сара приезжала в Балморал – летнюю резиденцию британских монархов, ей приходилось срочно возвращаться в Лондон, как только приходило известие о приезде принца Филиппа.

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