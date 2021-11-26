Принц Уильям расист? Как из-за одного высказывания герцог Кембриджский попал в скандал

Принца Уильяма обвинили в расизме / Фото: Getty Images

Существует несколько версий, кто мог бы оказаться расистом в королевской семье, но пока Меган Маркл не спешит их подтверждать. А вот принц Уильям хоть и опроверг обвинения супруги принца Гарри, но случайно сам попал в скандал.

Внук королевы выступил с речью во время церемонии вручения награды Tusk Conservation Awards в Лондоне. Он призвал защитить мир природы от воздействия людей, но высказывание герцога Кембриджского неправильно поняли.

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Возрастающее давление на дикую природу и дикие пространства Африки в результате человеческой популяции представляет собой огромную проблему для защитников природы, как и во всем мире. В современном мире необходимо защитить природу, поэтому мы обязаны действовать прямо сейчас, ради здоровья, благополучия и будущего человечества, – сказал принц Уильям.

Принц Уильям / Фото: Getty Images

В Twitter эту речь интерпретировали, что из-за растущего населения Африки страдает дикая природа. Пользователи Сети назвали это "нападением на чернокожее население континента". Об этом пишет Daily Express.

Журналист Омид Скоби, который является автором биографии принца Гарри и Меган Маркл, напомнил, что принц Уильям не впервые попадает в такой скандал. В 2017 году внук королевы заявлял, что быстро растущее население Африки подвергает дикую природу огромному давлению.

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Сам принц Уильям никак не прокомментировал скандал в Сети.

Напомним, этим летом поклонники Меган Маркл накинулись на принца Уильяма после его заявления о расизме на "Евро-2020".

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