Принц Уильям рассказал, что его дети обожают танцевать под песни Шакиры

Принц Уильям рассказал об утреннем ритуале своей семьи / Фото: Getty Images

По утрам между принцессой Шарлоттой и принцем Джорджем ведутся споры из-за того, какая песня будет звучать за завтраком. Об этом принц Уильям рассказал в специальном выпуске сериала Apple Fitness+ Time to Walk, который выйдет 6 декабря.

Герцог Кембриджский признался, что у его семьи есть утренний ритуал – это танцевальная вечеринка на кухне.

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Одна из песен, которую сейчас любят дети, – это Shakira "Waka Waka". Там много движений бедрами, – делится Уильям.

Герцог Кембриджский с наследниками / Фото: instagram.com/kensingtonroyal

Супруг Кейт Уильям утверждает, что Шарлотта использует возможность продемонстрировать свои танцевальные навыки. Известно, что девочка берет частные уроки балета.

В частности, Шарлотта бегает по кухне в своих платьях, балетных костюмах и тому подобном. Она сходит с ума от Луи, преследующего ее повсюду, пытаясь сделать то же самое, – рассказывает отец Уильям.

Принц Уильям сотрудничает с Apple Fitness+, где гости делятся личными историями во время прогулки – это может вдохновить слушателей больше ходить пешком. Герцогу, к слову, близка такая тема, ведь он работал над проектами, ориентированными на укрепление психического здоровья.

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