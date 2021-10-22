Принимал антидепрессанты – актер Андрей Фединчик рассказал о психологических проблемах

Андрей Фединчик / Фото: пресс-служба

В последнее время, от людей переболевших COVID-19 очень часто можно услышать о том, как негативно влияют последствия коронавируса на эмоциональное состояние. Звезда сериала "Место под солнцем" откровенно рассказал, что ему пришлось пережить.

Я очень тяжело перенес ковид, который оставил неприятные последствия. У меня возникли проблемы со спиной и ничего не помогало улучшить состояние. Ни массажи и бассейны, ни растяжки и прочие оздоровительные процедуры, – делится воспоминаниями актер сериала "Место под солнцем".

Андрей Фединчик тяжело справлялся с последствиями коронавируса

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По словам Андрея Фединчика, ему даже пришлось обратиться в Центр лечения позвоночника. Но все равно не было никаких улучшений. Тогда актеру назначили антидепрессанты, потому что организм получил такой стресс из-за болезни, что зажало мышцы спины.

Я впервые в жизни стал принимать антидепрессанты, пропил курс и меня отпустило. Это действенный способ, который я на себе ощутил, но не могу его всем рекомендовать. Хотя я не нашел другой способ, чтобы избавиться от последствий коронавируса, – рассказывает Андрей.

Смотрите с 25 октября сериал "Место под солнцем" на канале "Украина".

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