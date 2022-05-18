Роднянский снимет сериал про диктатуру Путина и его приход к власти в РФ

Александр Роднянский заявил, что он снимет сериал про Путина / Фото: Коллаж: Сегодня, Инстаграм Александра Роднянского

О планах снять сериал про российского диктатора поддержавший Украину Александр Роднянский рассказал в интервью Variety. К слову, книга "Вся кремлевская рать" основана на серии интервью с ближайшим окружением Путина.

Сериал расскажет о том, как скромный бывший офицер КГБ стал одним из самых опасных политиков в мире, приоткроет завесу над тем, что происходит за стенами Кремля, и покажет, как действует Путин и его ближайшее окружение. Он расскажет о событиях, которые сформировали образ российского президента на пути к власти, предвещая полномасштабное вторжение России в Украину 24 февраля.

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Ситуация, когда судьба Европы и нового мирового порядка решается в режиме реального времени на поле боя за Украину, войну, потрясшую основы современного общества, и ее развязал один человек: Путин", — сказал Роднянский. Назвав сериал русским "Карточным домиком", Александр добавил: "Сериал расскажет не только о махинациях различных игроков. По своей сути история проследит эволюцию мышления Путина".

Александр Роднянский снимет сериал про Кремль и Владимира Путина / Фото: AFP

В прошлом году продюсерская компания Роднянского AR Content подписала соглашение с международной онлайн-платформой Apple TV+ на производство сериалов.

Александр Роднянский – советский, украинский и российский режиссер, продюсер и медиа-менеджер. Уроженец Киева. Основатель телеканала "1+1". Возглавлял корпорацию "СТС Медиа". Четырехкратный номинант на премию "Оскар". Многократный призер Каннского кинофестиваля, обладатель американской премии "Золотой глобус" и национальной кинопремии Франции "Сезар".

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Напомним, Александр Роднянский жестко раскритиковал общество в РФ.