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"Я знаю, что украинцы выстоят": продюсер Александр Роднянский поддержал Украину

Ирина Майстренко Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня
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1 марта, 09:49
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В этот непростой момент Александр Роднянский поддерживает украинцев и призывает российские власти закончить войну
Александр Роднянский поддерживает Украину
Александр Роднянский поддерживает Украину / Фото: Инстаграм Александра Роднянского

Александр Роднянский – известный продюсер, режиссер и менеджер, он же и уроженец Киева, стал одним из тех, кто открыто осуждает вторжение Путина в Украину.

На своей странице в инстаграм продюсер "Дылды" с первого дня нападения на Украину следит за событиями, всячески старается привлечь внимание мира и достучаться до россиян.

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Представить, что мой родной город, где живут мои близкие, мои друзья, родственники и знакомые, где похоронены мои родители, дедушки и бабушки, бомбят ракеты страны, в которой я прожил 20 лет, на языке которой я говорю с первого года жизни, где тоже живут мои друзья и близкие, я не мог.....Вчера в потрясении я написал, что скорблю и плачу. Сегодня я скажу, что я знаю, что украинцы выстоят. Нежные и мужественные люди выстоят. Потому что они бьются за свою землю.

Вместе с другими деятелями культуры, театралами и музыкантами он также публиковал открытое письмо против войны в Украине.

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Также он еще раз обратился к россиянам, которых кормят пропагандой и дикой ложью:

Российские войска находятся в другой стране. В которой живет другой народ. Живет так, как считает нужным. Правильно. Или не очень. Со своими ошибками. Достижениями. Поражениями и победами. Это их страна. Их жизнь. Любое покушение на неё – преступление. Международно признанное. Этим и объясняется такое абсолютное международное единодушие в поддержке жертвы агрессии. Украины. И её жителей.

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Александр Роднянский, спасибо вам за позицию!

Для справки:

  • Александр Роднянский – президент Кинотавра, член Американской киноакадемии
  • продюсер: "Дылда", "Нелюбовь","9 рота"
  • основал канал 1+1, вывел на NASDAQ компанию СТС Медиа

Также напомним, западные звезды поддерживают Украину в связи с вторжением России, всячески помогают и призывают Путина закончить это безумие.

Ирина Майстренко
Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня

Окончила факультет немецкого языка Киевского национального лингвистического университета. В журналистике с 2015 года, а с текстами в разных тематиках работаю более 12 лет. Интересуюсь музыкой, кино, модой, кулинарией, соцсетями и, конечно же, жизнью и творческими проявлениями знаменитостей. Работала выпускающим редактором и редактором ленты новостей в издании HOCHU.ua. К команде "Сегодня" присоединилась в январе 2022 года.

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Я себя чувствую украинцем, а только потом человеком, который вырос в Америке

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