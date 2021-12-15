Продюсер и супруг Русланы Александр Ксенофонтов о законе авторского права: Верховная Рада открывает ящик Пандоры

Продюсер Александр Ксенофонтов высказался о законе авторского и имущественного права. / Фото: Коллаж: Сегодня, oleksandr.ksenofontov

Известно, что Верховная Рада должна рассмотреть во втором чтении законопроект, который имеет цель – отмену реформы организаций коллективного управления, введенную в 2018 году, и лишение аккредитации ОКУ (уполномоченные организации коллективного управления авторским правом, – Ред.).

Этот документ предусматривает разблокировку сбора "авторских" роялти. Также украинские авторы смогут получить вознаграждение из-за границы, а иностранные правообладатели получат средства для публичного использования их произведений в Украине.

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Впрочем, не все одобряют проект закона. Более того, некоторые деятели считают его лоббистским.

В комментарии "Сегодня" продюсер и супруг певицы Русланы Александр Ксенофонтов отметил, что выступает категорически против законопроекта, потому что в нем есть "коррупционные риски".

Мы жестко критикуем этот закон и выступаем против него. Считаем его лоббистским и даже с коррупционными и антиконституционными рисками, – подчеркнул продюсер.

По мнению Ксенофонтова, этот документ отменяет все ранее принятые решения и законные акты.

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Он по сути отменяет решения и законные акты, которые были приняты ранее. Фактически подменяет судебную ветвь власти. Верховная Рада открывает "ящик Пандоры", – добавил Александр.

По словам продюсера, после потенциального принятия законопроекта могут отменять любые конкурсы и аккредитации, которые уже были приняты.

То есть можно будет отменять любые конкурсы и аккредитации, уже принятые законом. Выглядит это очень незаконно, неконституционно и лоббистски. Ибо закон фактически лоббирует одну организацию, лоббирует пользователей авторского права, а не самих авторов и правообладателей, – объяснил Ксенофонтов.

В то же время Александр рассказал, что будут делать противники законопроекта в случае его принятия парламентом. По его словам, этот вопрос будет решаться через Конституционный суд.

Мы будем обращаться к депутатам, чтобы обратиться в Конституционный суд на предмет конституционности этого закона, потому что, по нашему мнению, он нарушает конституцию, – заявил продюсер.

Напомним, что на фоне обсуждения соответствующего законопроекта певицу Руслану начали обвинять в коррупции и нарушении прав артистов на роялти.

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Кстати, как известно, очень многие украинские артисты поддерживают этот закон, среди них: Юрий Рыбчинский, Потап, Onuka, Алина Гросу, Валерий Харчишин, Олег Михайлюта, Екатерина Павленко, KAZKA, Lama и другие. Также за принятие документа выступила и журналистка Янина Соколова, которая считает, если закон будет принят, то каждый музыкант будет получать столько роялти за собственные песни, сколько заработал.