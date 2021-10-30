Руслана подозревает Тополю после новости и задержании взяточника из шоу-бизнеса: У меня к тебе три вопроса

Тарас Тополя первый сообщил в Сети, что СБУ задержала мужчину, пытавшегося подкупить нардепа с целью отсрочить принятие изменений в законе об авторском праве

Руслана выступила против Тополи после новости о задержании лоббиста из шоу-бизнеса / Фото: YouTube, instagram.com/tarastopolia

Известно, что злоумышленник пытался внести правку или отсрочить на неопределенный срок законопроект №5572. Мужчина был задержан минувшей ночью во время попытки подкупа народного депутата через его помощника.

Ни СБУ, ни Офис генпрокурора не назвали имя фигуранта, однако музыкант Тарас Тополя утверждает, что это директор "ОКУАСП" и "УЛАСП" Александр Никин.

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Тополя опубликовал в своем Facebook пост с фотографиями с места задержания, а также обнародовал информацию о суммах, фигурирующих в деле.

Скриншот из Facebook Тараса Тополи

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У Русланы Лыжичко такая осведомленность Тополи вызвала к нему ряд вопросов. Она поинтересовалась у коллеги, откуда он знает о задержании и сумме взятки.

Тарас, у меня к тебе только три вопроса: 1. Откуда у тебя информация о задержании? 2. Откуда у тебя информация о размере взятки, предложенных условиях взятки и причастных персонах? 3. Откуда у тебя фото? Из того, как быстро ты ответишь, будет ясна твоя "искренность" и "незаангажированность", – написала Руслана.

Скриншот из Facebook Русланы

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Продюсер и муж Русланы – Александр Ксенофонтов – также написал, что о задержании Никина он узнал через 10-15 минут после публикации Тараса Тополи.