Проникший в Виндзорский замок парень хотел убить Елизавету II

Елизавету II хотел убить 19-летний парень с психическим расстройством / Фото: Getty Images, The Sun

Житель города Саутгемптон, которого накануне задержала полиция в 500 метрах от британской королевы, заключен под стражу. Нарушителю не удалось попасть ни в одну из построек резиденции на территории Виндзорского замка и Ее Величество в порядке.

Вскоре стало известно, что подозреваемый Джасвант Сингх Чайль намеревался убить королеву. Об этом он (так пишет издание The Sun) говорит в видео, которое попало в Сеть за полчаса до того, как парня обнаружила полиция.

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В ролике мужчина в черном и в белой маске держит в руках арбалет. Он говорит: "Мне очень жаль. Мне очень жаль. Я попытаюсь убить королеву Елизавету".

Скриншот из видео, в котором неизвестный говорит, что намерен убить Елизавету II / The Sun

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Мужчина свои намерения объяснил местью. Вот, что он сказал:

Это месть за погибших во время резни Джаллианвала Баг 1919 года. Это также месть за тех, кто был убит, унижен и дискриминирован из-за своей расы.

В сообщении, отправленном в Snapchat вместе с видео, подозреваемый также написал: "Мне очень жаль всех, кого я обидел и кому солгал. Если вы получили это, значит, моя смерть близка".

Ранее сообщалось, что Елизавета II хочет пригласить Меган и Гарри на службу памяти принца Филиппа, которая состоится весной 2022 года.