Хлопець, який проник у Віндзорський замок, хотів убити Єлизавету II

Єлизавету II хотів убити 19-річний хлопець із психічним розладом / Фото: Getty Images, The Sun

Житель міста Саутгемптон, якого напередодні затримала поліція за 500 метрів від британської королеви, взятий під варту. Порушнику не вдалося потрапити в жодну з будівель резиденції на території Віндзорського замку тож Її Величність у порядку.

Незабаром стало відомо, що підозрюваний Джасвант Сінгх Чайль мав намір вбити королеву. Про це він (так пише видання The Sun) говорить у відео, яке потрапило до Мережі за півгодини до того, як хлопця знайшла поліція.

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У ролику чоловік у чорному та в білій масці тримає у руках арбалет. Він каже: "Мені дуже шкода. Мені дуже шкода. Я спробую вбити королеву Єлизавету".

Скріншот із відео, в якому невідомий каже, що має намір вбити Єлизавету II / The Sun

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Чоловік свої наміри пояснив помстою. Ось що він сказав:

Це помста за загиблих під час різанини Джалліанвала Баг 1919 року. Це також помста за тих, хто був убитий, принижений та дискримінований через свою расу.

У повідомленні, відправленому до Snapchat разом із відео, підозрюваний також написав: "Мені дуже шкода всіх, кого я образив і кому збрехав. Якщо ви отримали це, то моя смерть близька".

Раніше повідомлялося, що Єлизавета II хоче запросити Меган та Гаррі на службу пам'яті принца Філіпа, що відбудеться навесні 2022 року.