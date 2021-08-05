Пугачева повеселила Сеть своей реакцией на ретроавто: Чувство юмора у Аллы огонь

Алла Пугачева позировала в ретроавтомобиле / Фото: instagram.com/maxgalkinru
Максим Галкин продолжает радовать поклонников забавными видео с участием звездного семейства. На этот раз героиней видео стала Алла Пугачева.
У себя на странице в Instagram Галкин разместил видеоролик, на котором Алла Борисовна находится в салоне автомобиля "Запорожец" 1964 года.
Примадонна предстала в белой длинной рубашке и белых джинсах, волосы певица собрала в пучок.
Максим Галкин поинтересовался, нравится ли автомобиль Пугачевой.
Замечательный! Ретро моего возраста, подходит и размер, и цвет. Спасибо, муженек, спасибо", — ответила Алла Борисовна.
Максим Галкин уточнил, что автомобиль чуть моложе Аллы Пугачевой. Певица не растерялась.
Моложе даже? Ну, люблю молодых! – ответила артистка.
Поклонники были восхищены юмором Аллы Пугачевой.
- "Алла Пугачева всегда прекрасна и с прекрасным чувством юмора"
- "Шикарная Алла Борисовна"
- "Какая очаровательная Алла Борисовна"
К слову, Алла Пугачева не так часто появляется в Instagram супруга. Чаще Галкин делится моментами семейной жизни и фото и видео их с Аллой Пугачевой двойняшек – Гарри и Лизой. Поклонники всегда рады новым публикациям юмориста. Не так давно Галкин поделился видео, как их с Аллой Пугачевой дети и дочь Кристины Орбакайте перепели один из самых популярных треков на YouTube.
Смотрите в сюжете, чему Пугачева учит своего сына:
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