Пугачова повеселила Мережу своєю реакцією на ретро-авто: Почуття гумору у Алли вогонь

Поява Алли Пугачової в соцмережах її чоловіка Максима Галкіна завжди викликає захват у підписників гумориста. Цього разу все оцінили не тільки молодіжний образ співачки, але і її гумор

Алла Пугачова позувала в ретро-автомобілі / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Максим Галкін продовжує радувати шанувальників кумедними відео за участю зіркового сімейства . Цього разу героїнею відео стала Алла Пугачова.

У себе на сторінці в Instagram Галкін розмістив відеоролик, на якому Алла Борисівна знаходиться в салоні автомобіля "Запорожець" 1964 року.

Примадонна з'явилася в білій довгій сорочці і білих джинсах, волосся співачка зібрала в пучок.

Максим Галкін поцікавився, чи подобається автомобіль Пугачової.

Чудовий! Ретро мого віку, підходить і розмір, і колір. Спасибі, чоловіче, спасибі ", – відповіла Алла Борисівна.

Максим Галкін уточнив, що автомобіль трохи молодше Алли Пугачової. Співачка не розгубилася.

Молодше навіть? Ну, люблю молодих! – відповіла артистка.

Шанувальники були захоплені гумором Алли Пугачової.

"Алла Пугачова завжди прекрасна і з чудовим почуттям гумору"

"Шикарна Алла Борисівна"

"Яка чарівна Алла Борисівна"

До слова, Алла Пугачова не так часто з'являється в Instagram чоловіка. Найчастіше Галкін ділиться моментами сімейного життя і фото і відео їх з Аллою Пугачовою двійнят – Гаррі і Лізою. Шанувальники завжди раді новим публікаціям гумориста. Не так давно Галкін поділився відео, як їх з Аллою Пугачовою діти і дочка Крістіни Орбакайте переспівали один з найпопулярніших треків на YouTube.

Дивіться в сюжеті, чому Пугачова вчить свого сина:

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