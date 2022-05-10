Путинист Григорий Лепс проводит время в компании элитной эскортницы: фото

Лепс засветился в компании элитной эскортницы

Рашист Григорий Лепс, который молчит о войне в Украине, похоже, не скучает. Недавно артист развелся с женой и его появление в компании других женщин не должно вызывать удивление у публики. Однако СМИ раскопали интересный факт о спутнице Лепса. Как пишет Telegram-канал "Звездач", девушка, которая засветилась на фото с Григорием, занимается эскортом.

Спутницу Лепса зовут Елизавета Ридель. На одном из сайтов указано, что девушка занимается предоставлением эскорт-услуг и просит за них от 1500 долларов. Как пишут анонимы, главные клиенты Лизы – мужчины в возрасте 60+.

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Фото: "Звездач"

Интересно, что в Instagram-профиле у Лизы написано, что она училась в сразу нескольких престижных учебных заведениях США – Йельском университете, Институте Пратта и Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе!

Однако, как пишет mos.news, девушка получила образование в Дальневосточном Федеральном Университете по специальности "Управление персоналом", а дополнительные курсы проходила на одной из онлайн-платформ для обучения. Там собраны онлайн-курсы от разных университетов мира.

Скриншот: Instagram

В описании профиля Елизавета указала, что она "гуру ресторанного сервиса". В ленте Instagram Ридель не постит слишком откровенные фото, зато у девушки много кадров с отдыха на элитных курортах и фото из дорогих ресторанов.

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Скриншот: Instagram

В Instagram-сториз Лиза уже прокомментировала сообщения о ее роде деятельности, назвав это слухами. С Лепсом, как пишет Ридель, она познакомилась в декабре прошлого года.

Люди часто ошибочно полагают, что видят один падающий лист и знают, откуда дует ветер, – пишет Ридель.

Скриншот: Instagram

При этом на сайте об эскортницах говорится о том, что Лиза тщательно скрывает свой род деятельности, прикрываясь ресторанной сферой. Похоже, интересы у девушки быстро меняются – сейчас она уже хочет стать актрисой.

Скриншот: Instagram

Ранее сообщалось, что Григорий Лепс якобы закрутил роман с украинкой Натальей Болюх, "Мисс Львов-2018".