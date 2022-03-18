Григорий Лепс расплачивается за молчание о войне. Рассекречено, сколько миллионов потерял артист

Российский певец хранил часть сбережений в американских и британских банках, которые после вторжения россии в Украину, начали замораживать счета граждан рф

Продюсер Кирилл Чибисов оценил ущерб Григория Лепса / Фото: instagram.com/gvleps

После того, как путин развязал войну против Украины, на россию обрушился ряд масштабных санкций, которые ограничивают граждан страны-агрессора едва ли не во всем. И пока Ксения Собчак открыто выражает обеспокоенность из-за этой ситуации, то Григорий Лепс, стиснув зубы, не озвучивает свою позицию и на 23-й день войны.

В российском шоубизе Григория Лепса считают одним из самых высокооплачиваемых артистов. За возможность послушать наживо "Рюмку водки" богатые меломаны готовы были платить по 120 тысяч евро за вечер. Однако, как говорится, где большие деньги – там и большие риски. Как выяснилось, из-за санкций Запада против россии, Лепс потерял немалую сумму, сообщает "КП".

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Последние 20 лет Лепс зарабатывал приличные деньги и часть из них хранил в американских и лондонских банках. А теперь певец не может уехать ни в Лондон, ни в Америку. Все счета его заморожены, доступа к деньгам нет. Лепс там – персона нон грата. Понятно, что он потерял последние свои деньги, но он – жертва списков санкций. По моим оценкам, Григорий Лепс потерял более 20 миллионов долларов, – рассказал концертный директор Кирилл Чибисов.

Что ж, если бы у Лепс была своя голова на плечах и он открыто бы противостоял своему президенту-диктатору, как это делает музыкант Андрей Макаревич , то он мог бы как-то помочь повлиять на ситуацию. Однако ему лучше молча жить в путинском режиме и быть изолированным от всего мира. Выбор сделан.

Ранее российский актер Данило Козловский обратился к путину с требованием прекратить войну в Украине. А писатель Борис Акунин рассказал о крахе кровавого президента рф.

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