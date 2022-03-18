Звезды
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторжение РФ 📉 Дефолт России 🇪🇺 Украина в ЕС 🎒 Тревожный чемоданчик
Поиск на segodnya.ua

Мисс мира 2021

Стинг с нами

Все о Карасе

Забавный Гарри

Скичко-краш

Коэльо-рашист
СЕГОДНЯ Звезды Зарубежные

Григорий Лепс расплачивается за молчание о войне. Рассекречено, сколько миллионов потерял артист

Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
18 марта, 08:56
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Российский певец хранил часть сбережений в американских и британских банках, которые после вторжения россии в Украину, начали замораживать счета граждан рф
Продюсер Кирилл Чибисов оценил ущерб Григория Лепса
Продюсер Кирилл Чибисов оценил ущерб Григория Лепса / Фото: instagram.com/gvleps

После того, как путин развязал войну против Украины, на россию обрушился ряд масштабных санкций, которые ограничивают граждан страны-агрессора едва ли не во всем. И пока Ксения Собчак открыто выражает обеспокоенность из-за этой ситуации, то Григорий Лепс, стиснув зубы, не озвучивает свою позицию и на 23-й день войны.

В российском шоубизе Григория Лепса считают одним из самых высокооплачиваемых артистов. За возможность послушать наживо "Рюмку водки" богатые меломаны готовы были платить по 120 тысяч евро за вечер. Однако, как говорится, где большие деньги – там и большие риски. Как выяснилось, из-за санкций Запада против россии, Лепс потерял немалую сумму, сообщает "КП".

Реклама

Последние 20 лет Лепс зарабатывал приличные деньги и часть из них хранил в американских и лондонских банках. А теперь певец не может уехать ни в Лондон, ни в Америку. Все счета его заморожены, доступа к деньгам нет. Лепс там – персона нон грата. Понятно, что он потерял последние свои деньги, но он – жертва списков санкций. По моим оценкам, Григорий Лепс потерял более 20 миллионов долларов, – рассказал концертный директор Кирилл Чибисов.

Что ж, если бы у Лепс была своя голова на плечах и он открыто бы противостоял своему президенту-диктатору, как это делает музыкант Андрей Макаревич , то он мог бы как-то помочь повлиять на ситуацию. Однако ему лучше молча жить в путинском режиме и быть изолированным от всего мира. Выбор сделан.

Ранее российский актер Данило Козловский обратился к путину с требованием прекратить войну в Украине. А писатель Борис Акунин рассказал о крахе кровавого президента рф.

Помните, что оперативная информация спасет жизнь. Читайте наши новости в Telegram-канале. Там мы круглосуточно информируем вас о событиях.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в Telegram «Сегодня» в Viber Гугл новости Life Сегодня на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Наши ангелы-хранители

Старший солдат Пархомук Виталий. Во время контрнаступления на противника в районе города Макаров (Киевская область) нанес значительный урон врагу и погиб, прикрывая побратимов. Герой Украины. Посмертно.

Герої не вмирають!
Истории подвигов
Генерал-лейтенант Павлюк Александр – глава Киевской ОВА, руководит обороной столичного региона. До 15 марта был командующим Объединенных сил, успешно держал оборону на Востоке Украины. За личное мужество и героизм получил звание Герой Украины с вручением ордена «Золотая Звезда». Киевщина - в надежных руках!
Слава Україні!
Воины света
Звездные защитники Украины
1
Тарас Тополя Тарас Тополя
2
Даниэль Салем Даниэль Салем
3
Виктор Бронюк Виктор Бронюк
4
Дмитрий Дикусар Дмитрий Дикусар
5
Никита Добрынин Никита Добрынин
6
Андрей Хлывнюк Андрей Хлывнюк
7
Олег "Фагот" Михайлюта Олег "Фагот" Михайлюта
8
Святослав Вакарчук Святослав Вакарчук
9
Ахтем Сеитаблаев Ахтем Сеитаблаев
10
Олег Собчук Олег Собчук
Follow the ЗВЕЗДЫ
Они помогают Украине
Дэвид Бекхэм @davidbeckham | 71,3 млн
Дэвид Бекхэм @davidbeckham | 71,3 млн
Дженнифер Энистон @jenniferaniston | 39,9 млн
Дженнифер Энистон @jenniferaniston | 39,9 млн
Мадонна @madonna | 17,7млн
Мадонна @madonna | 17,7млн
Эштон Кутчер и Мила Кунис @aplusk| 4,5 млн
Эштон Кутчер и Мила Кунис @aplusk| 4,5 млн
Хайден Панеттьер @haydenpanettiere | 513 тыс.
Хайден Панеттьер @haydenpanettiere | 513 тыс.
1 /2
О ком мечтают украинки
ТОП-3 сердцееда Украины
1
Владимир Зеленский, президент Украины Владимир Зеленский, президент Украины
2
Алексей Арестович, советник главы Офиса президента Алексей Арестович, советник главы Офиса президента
3
Виталий Ким, глава Николаевской ОГА Виталий Ким, глава Николаевской ОГА

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять