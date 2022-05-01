Путинист Киркоров неожиданно заступился за Пугачеву и Галкина: видео

Филипп Киркоров встал на защиту Галкина и Пугачевой / Фото: instagram.com/maxgalkinru, instagram.com/fkirkorov

Максима Галкина и Аллу Пугачеву в России невзлюбили после того, как они уехали в Израиль и Макс публично осудил российскую агрессию в Украине.

Говорящая голова путинской пропаганды Маргарита Симонян назвала Галкина лицемером, предателем и высказалась о его личной жизни.

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Когда человек, о котором достоверно всем известно, что он гей, для отвода глаз, для личного обогащения, для пути в карьере женится на пожилой женщине и убеждает всю свою не очень доверчивую аудиторию, что у них любовь... Ну вы понимаете уровень этого лицемерия, вранья и вообще качества этого человека? – заявила Симонян в эфире кремлевского канала "Россия 1".

Филипп Кирокоров, который никак не прокомментировал войну в Украине, тем не менее записал видеообращение, в котором осудил Симонян и заступился за Примадонну и ее мужа:

Ты держала свечку, чтоб публично очернять человека, чтобы очернять его семью? Как на тебя должны смотреть дети Аллы и Максима? Как они должны смотреть на свою родину, в которой оголтелые выкрикивают такое на их родителей? Как ты смеешь публично унижать людей?

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Недавно Максим Галкин сообщил, что часть денег со своих концертов в Израиле перечислит в помощь украинским беженцам.

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Что касается Киркорова, то ранее на него вызверилась Оля Полякова – артистка открестилась от дружбы с российским поп-королем после того, как он опубликовал пост в поддержку Оксаны Марченко и Виктора Медведчука.