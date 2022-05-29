Раненый, но такой же могучий! Горбунов, Зибров и другие звезды поздравляют Киев с 1540-летием

Украинские звезды поздравляют Киев с днем ​​рождения / Фото: Коллаж: Сегодня

В этом году празднование Дня Киева происходит в условиях военного положения. Сегодня столице нашего государства исполнилось 1540 лет. В этот день звезды и общественные деятели выражают много приятных слов одному из самых красивых городов Европы и благодарят ему за непобедимость и могущество.

Как украинские знаменитости поздравляют с Днем города Киева – читайте в нашем материале на сайте "Сегодня".

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Джамала

Украинская певица признается, что Киев – ее любимый город, который навсегда засел в сердце и "напоминает о себе пульсирующими воспоминаниями".

Сегодня мой город переживает, как и мы все, непростые времена. Но никому не по силам сломать наш дух. В этом я уверена. В темное время единством киевлян можно только восхищаться. Безгранично скучаю по Подолом и Золотым, по выступлениям под открытым небом с лучшими видами, по родным, друзьям и моей команде. По своей жизни в Киеве, – написала звезда.

Екатерина Осадчая

Телеведущая поделилась, что вся ее жизнь связана с улицами Киева. По словам Осадчей, в этом году в любви столицы Украины хочется признаваться еще больше.

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В этом году особенно щемяще поздравлять Киев с Днем рождения, ведь теперь на нем есть еще один шрам – шрам еще одной ужасной захватнической войны. Милый Киев, спасибо, что выстоял, спасибо…а мы все отстроим и будем дальше защищать, – отметила знаменитость.

Павло Зибров

В Instagram артист поздравил город с праздником, добавив отрывок из своей популярной песни "Хрещатик":

Каштани, Каштани, Каштани

Софії і Лаври, хрести

Кияни, кияни, кияни

Ви сестри мої і брати.

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Зибров отметил, что Киев – мужественный, сильный и единственный, в котором живут искренние, смелые люди.

Роден наш Киев, на твою судьбу выпало много событий и испытаний, и этот год, к сожалению, не исключение. Будь свободным и независимым городом, будь настоящей европейской столицей, будь культурным и интеллектуальным центром Украины, примером для всех! Пусть всем здесь дышится легко, свободно и мирно! – добавил певец.

Юрий Горбунов

Киев мой! Тебе 1540 лет! Ты столько всего видел и пережил! Сегодня ты снова ранен, но такой же величественный и могучий и красивый! Здесь я встретил свою любовь! Здесь родились мои дети! Здесь наша история и наше будущее! С Днем рождения, наша столица! – поздравил телеведущий.

Святослав Вакарчук

За полторы тысячи лет Киев много видел и пережил. Но никогда не останавливался и всегда вел за собой. С праздником, наша столица! Веди нас за собой. До Победы и дальше! – написал лидер "Океана Эльзы".

Наталья Могилевская

Илона Гвоздева

Хореограф опубликовала видео с воспоминаниями о своей жизни в довоенном Киеве.

Город, с которым связана вся жизнь, прошлое, настоящее и будущее. Мы обязательно выстоим и победим. С Днем Киева! Держись мой родненький, – написала Гвоздева.

Оля Цыбульская

Артистка показала архивные кадры 2013 года с последнего большого концерта на Майдане Независимости. По словам Оли, "до всех ужасных убийств в 2014 году, это было центральное место для танцев и песен", где всегда собиралось много людей и звезд.

Мой Киев – это море счастья. Людей из разных уголков Украины. И я со своими украинскими песнями. Тогда и сейчас люблю и скучаю, город моих мечтаний. C Днем рождения!

Алексей Суханов

Телеведущий показал фото из довоенного Киева и отметил, что этот город стал для него родным.

Желаю тебе, Киев мой, цвести и развиваться, а всем нам очень заботливо относиться к тебе, беречь, и ценить твою уютную красоту ежесекундно! Спасибо Судьбе и Господу за то, что я с гордостью могу сказать: "Здравствуйте, я из Украины!" и уточнить – "из Киева!". Обожаю всем сердцем!

Напомним, неделю назад в Украине отмечали День вышиванки. Как звезды отпраздновали значимый для нашей культуры праздник – читайте в материале.