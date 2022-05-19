Звезды
Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🔥 Герои Сегодня 🚑 Эвакуация с "Азовстали" ⚠ Бензиновый кризис 💲 Что с долларом?

Eurovision 2022

Вакарчук на АЭС

Спейси вернулся

Смита отменяют?

Секрет Камалии

Трек Måneskin
СЕГОДНЯ Звезды Украинские

Разнообразие красок и орнаментов: украинские звезды отпраздновали День вышиванки

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
19 мая, 20:08
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Ежегодно в третий четверг мая украинцы отмечают значимый для нашей культуры праздник. Свои национальные наряды показали и звезды украинского шоу-бизнеса
Украинские звезды отметили День вышиванки
Украинские звезды отметили День вышиванки / Фото: instagram.com/liliia.rebrik, instagram.com/alina_grosu, instagram.com/hectorjimenezbravo

Сегодня украинская вышиванка стала популярна во всем мире и все чаще появляется в гардеробе у многих знаменитостей. Например, королева Испании Летиция любит надевать блузы с украинским орнаментом на мероприятия.

В честь Дня вышиванки многие украинские звезды тоже продемонстрировали свои национальные наряды и поделились, что же для них значит этот символ нашего народа.

Реклама

Лилия Ребрик

Ведущая "Ранок з Україною" Лилия Ребрик встретила День вышиванки в Черновицком университете, именно там положили начало прекрасной традиции – в один день приходить в национальном наряде.

Лилия Ребрик в вышиванке
Лилия Ребрик в вышиванке

Наш генетический код, частица души нашей нации, духовная броня наша – вышиванка. Сегодня ее день и мне кажется, в этом году он имеет особое, сакральное, сверхважное значение – пожалуй, как никогда раньше, – написала Лилия в своем Instagram.

Владимир Остапчук

Телеведущий Владимир Остапчук поделился со своими поклонниками в Instagram семейным образом со своей супругой Кристиной. Ведущий примерил рубашку с необычным орнаментом в черном цвете, а вот его жена надела льняное платье с яркими узорами. Фото стало приятным напоминанием для телеведущего о мирном времени в Украине.

Реклама

Владимир Остапчук и его супруга Кристина
Владимир Остапчук и его супруга Кристина

Когда-то в мирной жизни... С Днем вышиванки, – подписал фото Остапчук.

Злата Огневич

Певица Злата Огневич продемонстрировала своим фанатам, как умело она интегрирует мастерство наших предков в современные образы. Исполнительница надела вышитое платье с джинсовкой и ботинками – получилось очень стильно!

Злата Огневич интегрировала вышиванку в современный образ
Злата Огневич интегрировала вышиванку в современный образ

Реклама

Несокрушимая Украина! Город Силы древнейших предков. Я люблю тебя всем сердцем и верю, что у нас есть будущее! И вы верьте в это. Всем естеством! – поздравила украинцев Огневич, которая сейчас находится в Киеве.

Алина Гросу

Алина Гросу тоже перевоплотилась в настоящую традиционную украинскую девушку и продемонстрировала роскошный наряд. У певицы получилось создать образ с элементами, которые когда-то носили все жительницы Украины.

Алина Гросу продемонстрировала свой национальный наряд
Алина Гросу продемонстрировала свой национальный наряд

Эктор Хименес-Браво

Кулинар родом из Колумбии Эктор Хименес-Браво давно считает себя украинцем, поэтому вышиванка в его гардеробе тоже имеет особое место.

Эктор Хименес-Браво показал свою вышиванку
Эктор Хименес-Браво показал свою вышиванку

Надеть вышиванку – всегда праздник для меня и большая ответственность. Ведь украинская нация боролась веками, чтобы сохранить свою аутентичность. Когда я изучал историю Украины – я был шокирован, сколько крови пролили ваши предки в борьбе за независимость, – поделился шеф-повар.

Камалия

Супруг исполнительницы Камалии, Мохаммад Захур, родом из Пакистана, но вместе с супругой тоже позирует в традиционной украинской вышиванке. Певица Камалия вместе с семьей поздравила всех жителей Украины с праздником.

Камалия вместе с мужем и детьми надели вышиванки
Камалия вместе с мужем и детьми надели вышиванки

Для меня вышиванка – это символ свободы, победы добра над злом и непоколебимой веры. У меня в гардеробе много вышиванок из разных уголков Украины. Каждый "рисунок" несет в себе особое индивидуальное содержание, – поделилась Камалия.

Наталья Могилевская

Все чаще вышиванка становится атрибутом повседневной жизни украинцев и исполнительница Наталья Могилевская очень рада такой тенденции.

Вышиванка – это не просто национальная одежда, это наша история и оберег. Когда-то для наших предков это была повседневная одежда, и меня очень радует, что мы возвращаемся к этому. С каждым годом все чаще можно увидеть людей в вышиванках просто на улице без определенных причин, – рассказала Могилевская в комментарии М1.

Наталья Могилевская рада, что украинцы все чаще надевают традиционную одежду
Наталья Могилевская рада, что украинцы все чаще надевают традиционную одежду

Ольга Цибульская

Певица Оля Цибульская призналась, что примером носить и уважать вышиванку для нее была ее прабабушка Мотря, которая всегда носила вышитые своими руками вещи. В детстве Оле всегда хотелось носить джинсы и блузы, но сейчас она понимает, что вышиванка – это "кутюр самой высокой пробы".

Оля Цибульская отметила День вышиванки
Оля Цибульская отметила День вышиванки

Вышиванка доказывает, что история – это не скучно. Во многих странах национальная одежда живет в запыленных архивах, энциклопедиях и музеях. А у нас она в тренде всегда. Когда ты секси-киса, серьезный босс или многодетная мама. Это так круто! – поделилась Цибульская с М1.

Ранее сайт "Сегодня" рассказал, что значат символы на милитари-вышиванке президента Украины.

Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барских

"Буде весна"

Макс Барских

Александр Пономарев

"Україна переможе"

Александр Пономарев

Антитела

"Топити за своє"

Антитела

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Петь вместе!
Больше не вместе
Звезды, которые недавно расстались
1
Тиш Сайрус и Билли Рэй Тиш Сайрус и Билли Рэй
28 лет
2
Джейсон Момоа и Лиза Боне Джейсон Момоа и Лиза Боне
16 лет
3
Надя Дорофеева и Вова Дантес Надя Дорофеева и Вова Дантес
10 лет
4
Дарья и Михаил Кацурины Дарья и Михаил Кацурины
7 лет
5
Дмитрий Ступка и Полина Логунова Дмитрий Ступка и Полина Логунова
6 лет
6
Моргенштерн и Дилара Моргенштерн и Дилара
5 лет
7
Роман Сасанчин и Иванна Роман Сасанчин и Иванна
2 года
Почему разошлись?
Что с королевой?
Елизавета II пропустила важное событие
Почему все волнуются?
Insta News
Ричард Гир - с нами!
Актер продает свой Jaguar

Деньги пойдут в фонды, помогающие Украине

Она сказала "Да"
Иракли Макацария женится!
Избранница младше на 17 лет!
Кто невеста?
Опрос
Сассекские в Нидерландах
Редкое появление на публике Меган и Гарри
Больше фото
Цитата дня

Нам нужны крепкие люди с нормальной психикой. Поэтому сейчас важно их поддерживать положительным контентом.

Цитата на segodnya.ua
Анна Тринчер Певица, блогер
Честное интервью Тринчер
Маленький принц
Как вам новый портрет принца Луи?
Больше фото принца Луи

У4.5.0.

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять