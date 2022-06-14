Рашист Олег Газманов снова опозорился фейками про Украину

Олег Газманов публично опозорился, распространив неправдивую информация про Украину / Фото: dni.ru

Газманов – любитель нелепых высказываний в адрес украинцев и Украины. Он активно поддерживает кровавый режим Путина и войну, которую РФ развязала в нашей стране. Артиста даже заочно арестовали в Украине и объявили в международный розыск.

"Сделанный в СССР" артист то и дело репостит бредовые фейки об Украине. Как пишет Антон Геращенко в Telegram, Газманов на своей странице в Twitter распространил фото с татуированными мужчинами и подписал: "Просто надо помнить, с кем сейчас воюют русские". На фото на самом деле запечатлены уголовники из Сальвадора.

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Наверное, он хотел сказать по старинке, что с "бандерофашистами", дать неоспоримые факты, но, как часто бывает у пропагандистов, запутался в собственном хвосте и присел в лужу, – написал Антон Геращенко.

Скриншот: Telegram

Напомним, что в 2014 году правительство Латвии внесло Газманова в черный список за его "содействие подрыву территориальной целостности и суверенитета Украины". В 2015 году СБУ внесла Газманова в список деятелей культуры, действия которых создают угрозу национальной безопасности Украины.

Мы также сообщали, что Олег Газманов назвал предательницей сбежавшую из России Чулпан Хаматову.