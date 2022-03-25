Рашистка Снежана Егорова "покаялась" и получила статус беженки в Турции

Снежана Егорова / Фото: facebook.com/snezhana.egorova

Озарение о осознание всех преступлений Путина снизошло на рашистку Снежан Егорову сразу же после того, как ей отказали в продлении виз для детей в Турции. Тогда встревоженная артистка встала на колени перед украинцами и покаялась в своих словах.

И это, похоже, помогло. В своем Instagram Егорова сообщила о том, что ей удалось получить статус беженцев для себя и своих троих детей в Турции.

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Сегодня я и мои дети получили статус политических беженцев. Отныне мы под защитой закона! – написала Егорова.

Скриншот – Instagram

В своем Telegram-канале еще вчера пропутинская артистка резко превратилась в "голубку мира" и теперь активно строчит посты в поддержку украинского народа и Украины.

Скриншот – Telegram

По всей видимости, Снежана надеется на то, что после ее "покаяния" все забудут сколько гадости и мерзости она высказала в адрес своих земляков. Надолго ли хватит такого патриотизма Егоровой или неизвестно, но факт остается фактом: в Украине Снежану больше не ждут!

Напомним, что украинская певица Светлана Лобода впервые честно заговорила о войне только на 29 день вторжения российских оккупантов.

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