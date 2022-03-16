В чем же подвох? Путинистка Снежана Егорова внезапно "стала на колени" перед украинцами (голосование)

Неожиданно для всех Снежана Егорова начала извиняться за любовь к россии. Хотя до этого момента она активно "поклонялась" путину...

Снежана Егорова приносит извинения Украине за свою позицию. / Фото: Facebook

Накануне вторжения россии в Украину Снежана Егорова "всей душой" поддерживала путина и называла его "героем нашего времени". И хотя старшая дочь актрисы чувствовала боль и стыд за мамины заявления, однако и это Егорову не останавливало.

И вот на 20 день адской войны в Украине Снежана Егорова вдруг осознала свои ошибки. Как написала актриса в своем Telegram-канале, "до нее наконец-то дошло".

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Я все годы велась на российскую информацию. Поддавалась дезе русских и считала, что они вменяемые люди. Я всегда была уверена, что не могу ошибаться и для меня все очевидно. Но сейчас вижу обратное и знаю теперь, что они заливают кровью мирные города и начнут убивать гражданских. Это просто жесть. Но всем свойственно ошибаться. И вот наконец-то до меня дошло, – призналась актриса.

Сейчас Егорова раскаивается и извиняется перед украинцами. Она надеется, что россия "скоро использует весь боеприпас и тогда наступит тишина".

Украинцы! Я надеюсь, это все скоро закончится. Россия скоро расстреляет весь боезапас и наконец-то наступит тишина. Я надеюсь, что все решится быстро. Я не привыкла извиняться, но сегодня хочу это сделать! Простите за то, что я поддержала агрессию! Простите за то, что была слепой и глухой! Простите за то, что была пособницей убийств, хаоса и паники! Я стою на коленях перед всем украинским народом!, – кается Егорова.

Интересно, искренне ли раскаивается актриса или таким образом она просто пытается решить вопрос с продлением вида на жительство в Турции? Напомним, на днях Егоровой и ее детям в этом вопросе отказало украинское консульство.

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