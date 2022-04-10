Растет красавец! Дмитрий Шепелев показал редкое фото с сыном от Жанны Фриске

Дмитрий Шепелев показал редкое фото с сыном Жанны Фриске / Фото: instagram.com/dmitryshepelev

Общий сын певицы Жанны Фриске и телеведущего Дмитрия Шепелева Платон уже совсем взрослый. Глядя на мальчика, все больше поклонников склоняются к тому, что внешне он очень похож на свою звездную маму.

Более того, похож Платон на Жанну Фриске и в своих увлечениях. Сейчас мальчик занимается музыкой и играет на гитаре.

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Редким фото за любимым занятием сына поделился Дмитрий Шепелев в своем Instagram-аккаунте.

Скриншот – instagram.com/dmitryshepelev

Сегодня он мне говорит, что он как я не делит песню на хорошую или плохую, а "ныряет" в нее и разбирает, что в ней и как, а еще думает о том, как он мог бы сделать ее лучше. Как интересно?! Мне такое никогда в голову не приходило. Похвалил! Абсолютно музыкальный подход, – рассказал о музыкальном хобби Платона Шепелев.

Сейчас наследник Фриске мечтает стать рок-звездой и посвятить себя музыке, в чем отец-телеведущий его всячески поддерживает.

Напомним, что сейчас Платон живет с Шепелевым и его новой супругой, а также со сводным братом и дочерью жены Шепелева от первого брака. Дети и мачеха нашли общий язык с 8-летним мальчиком и отлично ладят.

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Ранее стало известно, что в семье Фриске случилось пополнение – сестра Жанны родила первенца с помощью процедуры ЭКО.