Платону уже 8 лет: на кого похож повзрослевший сын Жанны Фриске и Дмитрия Шепелева? (голосование)

Сейчас телеведущий Дмитрий Шепелев живет в браке с новой избранницей и воспитывает еще одного сына Тихона, которого часто сравнивают с Платоном.
Жанна Фриске и Дмитрий Шепелев были вместе с 2011 года. Хотя пара так и не узаконила свой брак официально, это не помешало им родить совместного ребенка. Для обоих звезд Платон стал первым ребенком.
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8-летний сын Шепелева и Жанны Фриске сейчас живет с отцом. Судя по многочисленным фото, Платон отлично поладил с дочерью новой супруги Дмитрия.
Мальчик увлекается игрой на гитаре и мечтает стать рок-звездой. Казалось бы, в жизни малыша ничего не напоминает ему о болезненной утрате. Он уже существенно подрос и все больше становится похож на родителей.
Только вот чьих черт у Платона больше пока непонятно. Мнение поклонников на этот счет разделилось: одни считают, что мальчик растет копией Жанны Фриске, а другие уверены, что он точь-в-точь Дмитрий Шепелев.
Мы решили сравнить детские фото звездных родителей с фотографиями самого Платона, когда он был помладше.
Общие черты у мамы и сына видны очень хорошо и на первый взгляд действительно Платон – копия Жанны в детстве.
Хотя посмотрите на детское фото Дмитрия! Согласитесь, будто один и тот же мальчик на фото!
Многие отмечают, что чем старше становится Платон, тем больше у него появляется черт покойной мамы Жанны.
Глядя на эти фото, все же хотим поинтересоваться у вас...
Ранее стало известно, что семья Жанны Фриске подала повторный иск в суд и намерена судиться с Дмитрием Шепелевым из-за недвижимости.