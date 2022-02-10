Звезды
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
Олимпиада 2022 Олимпиада 2022 💊 Допинговый скандал с РФ 📲 Смартфоны для пенсионеров 🇩🇪 Норманди в Берлине
Поиск на segodnya.ua

Аферист из Tinder

У Серова ребенок

Джей Ло и Бен❤

Кейт на ТВ

Правда о Нацотборе

Признания Мурика
СЕГОДНЯ Звезды Зарубежные

Платону уже 8 лет: на кого похож повзрослевший сын Жанны Фриске и Дмитрия Шепелева? (голосование)

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
10 февраля, 19:51
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Общему сыну покойной Жанны Фриске и Дмитрия Шепелева уже восемь лет. Поклонники пары продолжают гадать на кого же из родителей все таки похож мальчик
Поклонники не могут решить, на кого похож сын Фриске и Шепелева
Поклонники не могут решить, на кого похож сын Фриске и Шепелева

Сейчас телеведущий Дмитрий Шепелев живет в браке с новой избранницей и воспитывает еще одного сына Тихона, которого часто сравнивают с Платоном.

Жанна Фриске и Дмитрий Шепелев были вместе с 2011 года. Хотя пара так и не узаконила свой брак официально, это не помешало им родить совместного ребенка. Для обоих звезд Платон стал первым ребенком.

Реклама

Дмитрий Шепелев с сыном от Жанны Фриске
Дмитрий Шепелев с сыном от Жанны Фриске

8-летний сын Шепелева и Жанны Фриске сейчас живет с отцом. Судя по многочисленным фото, Платон отлично поладил с дочерью новой супруги Дмитрия.

Платон с дочерью супруги Шепелева
Платон с дочерью супруги Шепелева

Реклама

Мальчик увлекается игрой на гитаре и мечтает стать рок-звездой. Казалось бы, в жизни малыша ничего не напоминает ему о болезненной утрате. Он уже существенно подрос и все больше становится похож на родителей.

Дмитрий Шепелев с сыном
Дмитрий Шепелев с сыном

Только вот чьих черт у Платона больше пока непонятно. Мнение поклонников на этот счет разделилось: одни считают, что мальчик растет копией Жанны Фриске, а другие уверены, что он точь-в-точь Дмитрий Шепелев.

Реклама

Мы решили сравнить детские фото звездных родителей с фотографиями самого Платона, когда он был помладше.

Жанна Фриске в детстве и Платон
Жанна Фриске в детстве и Платон

Общие черты у мамы и сына видны очень хорошо и на первый взгляд действительно Платон – копия Жанны в детстве.

Дмитрий Шепелев в детстве и Платон
Дмитрий Шепелев в детстве и Платон

Хотя посмотрите на детское фото Дмитрия! Согласитесь, будто один и тот же мальчик на фото!

Многие отмечают, что чем старше становится Платон, тем больше у него появляется черт покойной мамы Жанны.

Платон Шепелев
Платон Шепелев

Глядя на эти фото, все же хотим поинтересоваться у вас...

Ранее стало известно, что семья Жанны Фриске подала повторный иск в суд и намерена судиться с Дмитрием Шепелевым из-за недвижимости.

Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в Telegram Подпишись на RSS-канал Гугл новости Life Сегодня на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Rich stars
ТОП-5 самых богатых звезд мира
1
Джордж Лукас Джордж Лукас
$8.32 млрд
2
Стивен Спилберг Стивен Спилберг
$7.95 млрд
3
Канье Уэст Канье Уэст
$6.8 млрд
4
Опра Уинфри Опра Уинфри
$3.5 млрд
5
Рианна Рианна
$1.7 млрд
Follow the ЗВЕЗДЫ
На кого подписаться
Наоми Кэмпбелл @naomi | 12,1 млн
Наоми Кэмпбелл @naomi | 12,1 млн
Хайди Клум @heidiklum | 9 млн
Хайди Клум @heidiklum | 9 млн
Тайра Бэнкс @tyrabanks | 6,9 млн
Тайра Бэнкс @tyrabanks | 6,9 млн
Синди Кроуфорд @cindycrawford | 6 млн
Синди Кроуфорд @cindycrawford | 6 млн
Клаудия Шиффер @claudiaschiffer | 1,6 млн
Клаудия Шиффер @claudiaschiffer | 1,6 млн
1 /2
Doodle Сегодня
10 февраля. Эрнё Рубик. 42 года назад в Нью-Йорке на Международной выставке игрушек произвело фурор изобретение венгерского дизайнера - головоломка, впоследствии получившая название Кубик Рубика…
История дня - за минуту
Нестандартная красота
Поддерживаете икону бодипозитива - Лиззо?
Другие модели plus size

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять