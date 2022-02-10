Платону уже 8 лет: на кого похож повзрослевший сын Жанны Фриске и Дмитрия Шепелева? (голосование)

Общему сыну покойной Жанны Фриске и Дмитрия Шепелева уже восемь лет. Поклонники пары продолжают гадать на кого же из родителей все таки похож мальчик

Поклонники не могут решить, на кого похож сын Фриске и Шепелева

Сейчас телеведущий Дмитрий Шепелев живет в браке с новой избранницей и воспитывает еще одного сына Тихона, которого часто сравнивают с Платоном.

Жанна Фриске и Дмитрий Шепелев были вместе с 2011 года. Хотя пара так и не узаконила свой брак официально, это не помешало им родить совместного ребенка. Для обоих звезд Платон стал первым ребенком.

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Дмитрий Шепелев с сыном от Жанны Фриске

8-летний сын Шепелева и Жанны Фриске сейчас живет с отцом. Судя по многочисленным фото, Платон отлично поладил с дочерью новой супруги Дмитрия.

Платон с дочерью супруги Шепелева

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Мальчик увлекается игрой на гитаре и мечтает стать рок-звездой. Казалось бы, в жизни малыша ничего не напоминает ему о болезненной утрате. Он уже существенно подрос и все больше становится похож на родителей.

Дмитрий Шепелев с сыном

Только вот чьих черт у Платона больше пока непонятно. Мнение поклонников на этот счет разделилось: одни считают, что мальчик растет копией Жанны Фриске, а другие уверены, что он точь-в-точь Дмитрий Шепелев.

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Мы решили сравнить детские фото звездных родителей с фотографиями самого Платона, когда он был помладше.

Жанна Фриске в детстве и Платон

Общие черты у мамы и сына видны очень хорошо и на первый взгляд действительно Платон – копия Жанны в детстве.

Дмитрий Шепелев в детстве и Платон

Хотя посмотрите на детское фото Дмитрия! Согласитесь, будто один и тот же мальчик на фото!

Многие отмечают, что чем старше становится Платон, тем больше у него появляется черт покойной мамы Жанны.

Платон Шепелев

Глядя на эти фото, все же хотим поинтересоваться у вас...

Ранее стало известно, что семья Жанны Фриске подала повторный иск в суд и намерена судиться с Дмитрием Шепелевым из-за недвижимости.