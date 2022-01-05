Растрепанная Тина Кароль побегала в тапочках-батонах за 3 тысячи грн: забавные кадры

Тина Кароль показала видео с репетиции концерта. / Фото: instagram.com/tina_karol

С 7 января у Тины Кароль, которая не умеет строить отношения с людьми, стартуют гастроли по украинским городам. А пока звезда вместе с командой проводит подготовку к предстоящим концертам.

Так, певица решила поделиться с поклонниками в TikTok видео из кулис репетиции и напомнить о прямом эфире, который состоится уже завтра вечером – в нем продемонстрируют генеральный прогон концерта "Красиво".

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На видео, Тина Кароль появилась в милом и забавном look – обтягивающий костюм цвета электрик, теплая джинсовая куртка и домашние тапочки в виде батонов бренда Maison Margiela. Кстати, такая обувь стоит около 100 долларов.

Вероятно, тапочки очень понравились знаменитости, ведь она решила похвастаться ими перед своими коллегами.

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Скриншот TikTok

Скриншот Maison Margiela

Также, как мы видим на ролике, артистка совсем не заморачивалась по поводу своего внешнего вида для репетиции. Звезда пришла без мейка, а волосы она собрала в небрежный пучок.

Я приглашаю тебя на репетицию, на прогон. Хочешь, хочешь, хочешь, я знаю, хочешь! Не хочешь? Заставим!, – в шутку обращается Тина к фолловерам.

Подписчики отметили, что Тина выглядит в таком образе очень мило. Также они заявили, что с нетерпением ждут прямого эфира:

Такая милая, как ребенок.

Классные тапочки.

Клевые батоны на ножках.

Крейзи вумен.

Скриншот TikTok

Напомним, ранее мы исследовали вместе с экспертами феномен Тины Кароль, и выясняли можно ли ее сравнивать с Аллой Пугачевой. Подробнее о феномене артистки – здесь .