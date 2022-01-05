Розпатлана Тіна Кароль побігала у тапочках-батонах за 3 тисячі грн: забавні кадри

Тіна Кароль показала відео з репетиції концерту. / Фото: instagram.com/tina_karol

Із 7 січня у Тіни Кароль, яка не вміє будувати стосунки з людьми, стартують гастролі українсьми містами. А поки зірка разом з командою проводить підготовку до майбутніх концертів.

Так, співачка вирішила поділитись з шанувальникамаи у TikTok відео з поза лаштунків репетиції і нагадати про прямий ефір, який відбудеться вже завтра ввечері – у ньому продемонструють генеральний прогон концерта "Красиво".

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На відео, Тіна Кароль з'явилась у милому та дотепному look – обтягуючий костюм кольору електрик, тепла джинсова куртка та ефективні домашні тапці у вигляді батонів бренду Maison Margiela. До речі, таке взуття коштує близько 100 доларів.

Ймовірно, тапці дуже сподобались знаменитості, адже вона вирішила похизуватись ними перед своїми колегами.

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Скріншот TikTok

Скриншот Maison Margiela

Також, як ми бачимо на ролику, артистка зовсім не заморочувалась щодо свого зовнішнього вигляду для репетиції. Зірка прийшла без мейку, а волосся вона зібрала у неохайну гульку.

Я запрошую тебе на репетицю, на прогон. Хочеш, хочеш, хочеш, я знаю, хочеш! Не хочеш? Примусимо!, – жартома звертається Тіна до фоловерів.

Шанувальники ж зазначили, що Тіна виглядає у такому образі дуже мило. Також вони заявили, що з нетерпінням чекають прямого ефіру:

Така мила, як дитина.

Класні тапці.

Кльові батони на ніжках.

Крейзі вумен.

Скріншот TikTok

Нагадаємо, раніше ми досліджували разом з експертами феномен Тіни Кароль, та з'ясовували чи можна її порівнювати з Аллою Пугачовою. Детальніше про феномен артистки – тут.