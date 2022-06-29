"Редкое г*вно, а не человек": Анастасия Приходько вспомнила, как послала Потапа на три буквы

Анастасия Приходько не планирует прощать Потапа / Фото: Коллаж: Сегодня

Даже во время войны украинские знаменитости умудряются ссориться друг с другом. Так, в прошлом месяце за свои гомофобные высказывания нагоняй от коллег получила Ирина Федишин. Правда, исполнительнице песни "Долоньки" ой как далеко до скандальности Анастасии Приходько.

Эксперт вокального шоу "Співають всі" уже выражала свое "фи" исполнителю Максу Барских и режиссеру Алану Бадоеву. Теперь настал черед Потапа. В своем Facebook Анастасия Приходько сделала репост новости о заявлении рэпера и жены Насти Каменских. И лаконично обозвала Потапа г*вном.

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Скриншот Facebook/Анастасия Приходько

Подписчики скандальной певицы решили узнать, то что же такого ей сделал Потап? Ответ не заставил себя ждать.

Сейчас он говорит моими словами 2014 года. А когда мы с ним пересеклись во Дворце Украина, он меня оскорбил. За что был послан на х*й . Тогда он бегал и настраивал всех против меня. И очень некрасиво отзывался за мои действия против России. А сейчас пытаешься быть патриотом, забыв о том, как в Кремле снимал штаны! – эмоционально ответила Приходько.

Скриншот Facebook/Анастасия Приходько

И добавила – прощать Потапа она не собирается. Но в комментариях не все аплодировали Анастасии. Некоторые решили напомнить певице о ее прошлом.

- Если бы это заявление было в 2014 году, то ок. А сейчас так все псевдо-патриоты, – написала Людмила - Помнится, некоторые наши звезды дружили с рашистами и выставляли это как "достижение" в их культуре. А некоторые даже ездили выступать на "Евровидении" от России. Переобуваются сейчас все в полете, – отметил Игорь.

Скриншот Facebook/Анастасия Приходько

Однако ответить комментаторам Приходько не удосужилась. Напомним, ранее мы писали про интервью скандальной певицы, в котором она рассказала о своей карьере в России.