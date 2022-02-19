Редкое видео: Елизавета II бежит за маленьким Уильямом, который едва не попал под карету

Елизавета II спасает малыша принца Уильяма - видео / Фото: YouTube, instagram.com/theroyalfamily

В Сети опубликовано видео с королевской свадьбы Сары Фергюсон и принца Эндрю 23 июля 1986 года. В ролике, которым поделились в фан-профиле королевской семьи в Instagram, можно увидеть, как Ее Величество бежит, чтобы схватить Уильяма за руку, пока юный принц не попал под карету.

Елизавета II в образе бабушки – просто прелесть!

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Очаровательно то, что принца Уильяма одели в белый костюм в стиле моряка. А королева надела лиловый костюм и шляпу с широкими полями.

На свадьбе присутствовали принц Гарри, кузены Зара и Питер Филлипс, а также Лора Феллоуз – дочь сестры Дианы.

Архивной фотографией с того дня в Instagram ранее делилась дочь Сары Фергюсон и принца Эндрю – принцесса Евгения.

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Свадьба Сары Фергюсон и принца Эндрю / Фото: instagram.com/princesseugenie

На днях Елизавета II публично заявила, что Камилла станет королевой-консорт, когда на престол взойдет принц Чарльз.

Конечно же, принца Чарльза обрадовало такое решение Ее Величества. Впрочем, по словам инсайдеров из королевской семьи, принц Уильям тоже поддержал Камиллу. Хоть эта новость стала для него сюрпризом.