Рідкісне відео: Єлизавета II біжить за маленьким Вільямом, який ледь не потрапив під карету

Елизавета II спасает малыша принца Уильяма - видео / Фото: YouTube, instagram.com/theroyalfamily

У Мережі опубліковано відео з королівського весілля Сари Фергюсон та принца Ендрю 23 липня 1986 року. У ролику, яким поділилися у фан-профілі королівської сім'ї в Instagram, можна побачити, як Її Величність біжить, щоб схопити Вільяма за руку, поки юний принц не потрапив під колеса карети.

Єлизавета II в образі бабусі – просто чарівна!

Реклама

Реклама

Дуже мило те, що принца Вільяма одягли у білий костюм у стилі моряка. А королева одягла фіолетовий костюм і капелюх із широкими полями.

На весіллі були присутні принц Гаррі, двоюрідні брати Зара і Пітер Філліпс, а також Лора Феллоуз – дочка сестри Діани.

Архівною світлиною з того дня у Instagram раніше ділилася дочка Сари Фергюсон та принца Ендрю – принцеса Євгенія.

Реклама

Весілля Сари Фергюсон та принца Ендрю / Фото: instagram.com/princesseugenie

Днями Єлизавета ІІ публічно заявила, що Камілла стане королевою-консорт, коли на престол зійде принц Чарльз.

Звичайно ж, принца Чарльза потішило таке рішення Її Величності. Втім, за словами інсайдерів із королівської родини, принц Вільям теж підтримав Каміллу. Хоч ця новина стала для нього сюрпризом.