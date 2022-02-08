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Как принц Уильям отреагировал на то, что Камилла станет королевой

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня
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8 февраля, 15:51
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На днях Елизавета II публично заявила, что Камилла станет королевой-консорт, когда на престол взойдет принц Чарльз
Принц Уильям не против, что Камилла Паркер-Боулз получит новый титул
Принц Уильям не против, что Камилла Паркер-Боулз получит новый титул / Фото: Getty Images

Заявления королевских экспертов о новом титуле Камиллы подтвердились, хоть изначально герцогиня Корноульская после коронация принца Чарльза должна была получить титул принцессы-консорт. Но королева решила иначе, отметив ее работу.

Конечно же, принца Чарльза обрадовало такое решение мамы. Впрочем, по словам инсайдеров из королевской семьи, принц Уильям тоже поддержал Камиллу. Хоть эта новость стала для него сюрпризом. Об этом пишет Daily Mail.

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Стоит отметить, долгое время отношения герцога Кембриджского и второй супруги отца были непростыми, но сейчас они смогли найти общий язык.

Он видит, что Камилла сделала его отца счастливым, и он смирился с этим. Его отношения с принцем Уэльским лучше, чем когда-либо. Он не особенно близок со своей мачехой, но они прекрасно ладят. Он также уважает свою бабушку и ее мнение больше всего на свете. Если это правильно для нее, то это будет правильно и для него, – поделился инсайдер.

Кейт Миддлтон, принц Уильям, принц Чарльз и Камилла Паркер-Боулз
Кейт Миддлтон, принц Уильям, принц Чарльз и Камилла Паркер-Боулз / Фото: instagram.com/dukeandduchessofcambridge

Как отреагировал принц Гарри на будущий титул мачехи пока неизвестно. Напомним, ранее ходили слухи, что новая книга герцога Сассекского может навредить репутации Камилле. Принц Чарльз сейчас пытается наладить отношения с младшим сыном и уже попросил помощи у принца Уильяма.

Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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