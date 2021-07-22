Регина Тодоренко осуществила мечту, связанную с сериалом "Секс в большом в городе"

Регина Тодоренко осуществила детскую мечту / Фото: instagram.com/reginatodorenko

Мечты Регины Тодоренко продолжают сбываться. Сейчас телеведущая вместе со своим супругом Владом Топаловым находится в Нью-Йорке – городе, который известная путешественница хотела давно посетить. Регина удалось увидеть съемки одного из любимых сериалов "Секс в большом городе". Как раз недавно телеведущая публиковала в Instagram пост, что мечтает познакомиться с Сарой Джессикой Паркер и сделать селфи. Регина с Владом даже записали обращение к актрисе и попросили у поклонников поддержки. Пока Тодоренко лично не познакомилась с главной героиней "Секса в большом городе", но увидела актрису на съемках.

"Я встретила Сару Джессику Паркер. Ребята, и как теперь не верить в то, что мысль материальна? Когда я обратилась ко Вселенной, к вам, мои дорогие, Вселенная услышала меня и сразу ответила. Из новостного паблика я узнала, что сейчас проходят съемки Sex and The City в Нью-Йорке, мне очень захотелось встретиться с Сарой, но я и подумать не могла, что все случится так быстро. Мы вкусно пообедали, и я отправилась на поиски. Через минуту увидела ее, такую красивую и энергичную! И всю команду сериала, стоящую на расстоянии 10 метров от меня", – поделилась телеведущая в Instagram.

Регина призналась, не осмелилась сделать селфи с Сарой Джесикой Паркер, но зашла в магазин актрисы и купила пару туфель.

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