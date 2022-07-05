Режиссер Олег Сенцов женился. Кто избранница режиссера? (Фото)

Олег Сенцов и Вероника Вельч поженились / Фото: facebook.com/oleg.sentsov

Олег Сенцов, режиссер нашумевшего фильма "Носорог", сейчас защищает Украину в рядах ВСУ. Все это время кинематографиста поддерживала его возлюбленная Вероника Вельч.

А сегодня режиссер сообщил радостную новость: он и его избранница обменялись кольцами.

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Женился, – коротко подписал фото с Вероникой в Facebook Сенцов.

Олег Сенцов женился

Церемония прошла в кругу друзей и близких. Как свадебный наряд Вельч выбрала украинскую вышиванку, а Сенцов был в военной форме.

Свадьба Олега Сенцова и Вероники Вельч

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Кто такая Вероника Вельч?

Избранницей режиссера стала старший директор по коммуникациям в консультативной фирме по связям с общественностью Ridgely Walsh. Девушка была одной из координаторов проекта "Евромайдан SOS".

Об отношениях Вельч и Сенцова стало известно в марте. Вероника стала второй официальной супругой режиссера. От первого брака у Сенцова есть дочь Алина и сын Владислав. Также у режиссера есть общая дочь Эмма с журналисткой Юлией Бабич.

Ранее стало известно, что 59-летний режиссер Квентин Тарантино во второй раз стал отцом.