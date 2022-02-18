Эпоха 90-х в фильме "Носорог" Олега Сенцова: честные рецензии от людей двух разных поколений

Олег Сенцов воспроизводит эпоху бандитских 90-х, которые начались после распада СССР. В фильме будет происходить то, чего ожидаешь: жестокость, насилие и страх. Делимся впечатлениями!

Рецензия на фильм Олега Сенцова "Носорог". / Фото: скриншот

На этой неделе в широкий прокат вышла долгожданная криминальная драма "Носорог" украинского режиссера Олега Сенцова. Фильм должен был выйти еще несколько лет назад, но из-за незаконного ареста Сенцова в России его приостановили.

Когда же Сенцова осовободили, процесс съемок "Носорога" возобновился. В производстве помогали продюсеры из Польши и Германии. Более того, права на показ фильма приобрел стриминг-гигант Netflix!

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Мы просмотрели фильм и готовы рассказать вам коротко о сюжете. А также подаем вам рецензию кинокритика и журналиста Алексея Росовецкого и редактора Анастасии Рогожинской (это будут два разных взгляда на один проект).

"Носорог" – это не аналогия "Бригады"!

Уголовная история рассказывает о лихих 90-х в Украине: бандитах, насилии, убийстве, позднем раскаянии. Многие могут сказать, что это как аналогия российского сериала. Но уверяю, нет!

Когда же в "Бригаде" показывают 90-е больше с романтической стороны, то "Носорог" воспроизводит те времена такими, какими они были: нецензурные, жалкие и жестокие. В киноленте мы можем четко увидеть становление простого парня Вовы (Сергей Филимонов) – кровавым бандитом, который забивает до смерти соперников, не чувствуя вины.

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Роль Носорога исполнил активист Сергей Филимонов. / Фото: скриншот

Герои будут танцевать на дискотеках под хит It's my life, будут отжимать деньги у "простаков". Впоследствии персонажи превращаются в бандитов в кожаных куртках с каменным лицом. Они будут тусоваться в коттеджах с девушками, расстреливать конкурентов и держать всех в страхе.

Также в "Носороге" появляется множество атрибутов, без которых сюжет был бы неполноценным. К примеру, картонки для примерки вещей на базарах, трендовые джинсовки, футболки с изображением Сильвестра Сталлоне в роли Рембо. А еще черные водолазки, золотые цепи, сотовые телефоны с откидной крышкой и BMW "пятерка". Наверное, многие это помнят.

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У Носорога была своя банда. / Фото: скриншот

Сюжет драмы разворачивается вокруг главного героя Вовы, который впоследствии и получил прозвище "Носорог". В начале фильма нам рассказывают период его жизни в обычной украинской семье: маленький Вова играет во дворе, его сестра выходит замуж, папа возвращается из тюрьмы, брата забирают в Афганистан, мама – оберег семьи.

Уже ближе к распаду СССР происходит и распад семьи: брат погибает, сестра убегает от мужа, отец выпивает, бьет мать и снова попадает за решетку, а Вова же превращается в бандюка.

Носорог – антигерой! Он плохой человек, прибегающий к жестокости, не противясь злу. За его деяния у него забирают самое ценное – жену и дочь.

/ Фото: скриншот

Спойлер! Очень тронула сцена, когда Носорог своей огромной мужской ладонью накрывает мертвую ладошку дочки, которая выглянула из-под простыни. Именно этот момент становится переломным для Вовы и его жизнь начинает идти насмарку.

Действие фильма Сенцова происходит в воспоминаниях, которыми Носорог делится с незнакомцем в машине. Именно здесь он начинает анализировать свою жизнь. И именно это указывает, что бандит, хоть и антигерой, но все равно стремится к раскаянию. В финале Носорог сдается...

Вердикты кинокритика и зрителя

Представляем вашему вниманию два мнения людей из разных эпох – человека который жил в то время и помнит его хорошо и человека, который родился после этого периода.

Алексей Росовецкий – кинокритик

Это всего лишь второй фильм режиссера Олега Сенцова, который долгое время воспринимался в первую очередь как политическая фигура – после того, как уроженец Севастополя Сенцов был приговорен в России к двадцатилетнему сроку заключения по обвинению в организации террористического акта.

Явное политическое дело украинского режиссера вызвало возмущение мирового киносообщества (его поддержали такие величины, как Педро Альмодовар, Аки Каурисмяки и Бела Тарр). В самой России освободить режиссера требовали такие полярные фигуры, как Александр Сокуров и Никита Михалков.

Олег Сенцов / Фото: Reuters

Сенцов не мог не понимать, что после возвращения из якутского лагеря его следующая режиссерская работа окажется на пике внимания. Так что стоит учесть, что недоумение от фильма "Носорог" можно объяснить также завышенными ожиданиями. Чуда не случилось: новый фильм Сенцова "болеет" всеми детскими болезнями молодого украинского кино, которое переживает пока что период дебютов и все еще находится в поисках собственного оригинального киноязыка. "Носорог" должен был выйти на экраны еще десять лет назад, до осуждения Сенцова, но фильм в определённом смысле так и остался в том времени. Это история деревенского хулигана, который проделывает в девяностые годы типичный путь бандита: сколачивает свою "бригаду", ведет криминальные войны с другими "бригадами", "поднимается" и в один день теряет все.

"Носорог" – это кинолента о настоящих 90-х. / Фото: скриншот

В фильме есть несколько ярких, запоминающихся сцен – например, очень эффектный пролог, в котором рассказывается история взросления героя, как будто снятая одним кадром. Или сцена на стрельбище под детскую песенку про друзей ("что мне снег, что мне зной, что мне дождик проливной"), в которой бандиты с автоматами выглядят резвящимися великовозрастными детьми, играющими в войнушку, которая в будущем обернется форменной гражданской войной. Но недостатков, к сожалению, больше.

В первую очередь проблема в главном герое в исполнении непрофессионального актера, бойца "Азова" и политического активиста Сергея Филимонова. Казалось бы, "Носорог" формально вписывается в традиции криминального жанра, в чем нас должны убедить "пасхалочки" в диапазоне от "Клана Сопрано" до фильмов Алексея Балабанова. Но главный герой не способен вызвать у зрителя ни симпатии, ни тем более сочувствия – он тупой агрессивный отморозок, лишенный малейшего шарма Пола Муни или Аль Пачино, сыгравших похожий "дикий" типаж в обоих "Лицах со шрамом".



Второй ошибкой создателей фильма кажется то, что "Носорог", и без того слишком условный для криминального фильма (мы не знаем почти ничего о преступном бизнесе главного героя, не понимаем интриги в его противостоянии с другими гангстерами, одного из которых играет культовый киевский писатель Владимир "Адольфыч" Нестеренко) в финале выруливает на кривую дорожку притчи. Но по факту "Носорог" ничего не говорит ни о людях, ни о времени, хотя лично я надеялся на рефлексию относительно пресловутых девяностых.

Носорог каялся за свою жестокость. / Фото: скриншот

На выходе нехитрая мораль сей басни такова, что быть бандитом плохо, а людей убивать еще хуже. От режиссера, который поднял такую важную, большую тему и сам получил опыт противостояния с репрессивной государственной машиной, поневоле ожидаешь большего.

Анастасия Рогожинская – редактор

Я не застала тот кровавый период, однако многое о нем знаю. Мое детство прошло в годы "ухода" того бандитского времени. Я знаю, что такое картонки на базаре, модные джинсовки, сельские дискотеки, хулиганы, которые пытаются выглядеть бандитами, и тому подобное.

"Носорог" – это нецензурированное кино о бандитизме, ранее еще не освещавшемся в украинском кинематографе. Кинолента лишена романтики. Здесь присутствуют шокирующие сцены насилия, убийства, измены и безысходности. Именно поэтому фильм стоит посмотреть, чтобы проанализировать это прошлое.

Мне кажется, что Украина этим фильмом навсегда расстается со злыми 1990-ми. "Носорог" словно предостерегает нас от ошибок того времени и заставляет пробудить совесть!

Вот мы и поделились с вами мыслями касательно фильма "Носорог". Надеемся, вы остались под впечатлениями. Но стоит ли его смотреть или нет – каждый решает сам!

Ранее мы писали рецензию на американский фильм "Не смотрите, вверх".