59-летний Квентин Тарантино во второй раз стал отцом

В семье культового режиссера и его молодой супруги пополнение. Близкие пары рассекретили пол второго малыша

Квентин Тарантино стал отцом во второй раз / Фото: Getty Images

О том, что супруга Квентина Тарантино Даниэла Пик беременна, стало известно в начале февраля этого года. Тогда пара не давала никаких официальных комментариев и не афишировала детали интересного положения актрисы.

Появление второго ребенка на свет супруги тоже держали в секрете. Новостью о пополнении в семье Тарантино с изданием People поделились инсайдеры.

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Даниэла и Квентин Тарантино рады сообщить, что 2 июля 2022 года Даниэла родила девочку, – говорится в заявлении.

Пока супруги не сообщают имя дочери. Пара уже воспитывает сына, которого зовут Лео. Мальчик родился в феврале 2020 года.

Квентин Тарантино и Даниэла Пик во второй раз стали родителями

Напомним, что режиссер Квентин Тарантино и израильская актриса Даниэла Пик познакомились на съемках фильма "Бесславные ублюдки" в 2009 году. Были периоды, когда влюбленные расставались и снова сходились, но в 2018 году все же решили пожениться.

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Свадебная церемония прошла в тайне от посторонних глаз. Брак с Даниэлой стал первым в биографии знаменитого режиссера. Сейчас супруги проживают в Тель-Авиве (Израиль).

Квентин Тарантино и Даниэла Пик / Фото: Getty Images

Ранее Квентин Тарантино выступил против войны в Украине, а также сказал, чего стоит бояться лидеру рашистов Путину.