Режиссер Орла и решки Евгений Синельников вместе с сыном находятся в заложниках у оккупантов

Евгений Синельников с родными находится в Буче. / Фото: Instagram

На днях тревел-блогер Антон Птушкин сообщал, что Евгений Синельников уже несколько дней сидит в подвале недостроенного дома в Киевской области. Также блогер заявил, что связь с режиссером потеряна.

Сегодня же клипмейкер Алан Бадоев написал, что режиссер "Орла и решки" вместе со своим сыном и родственниками находится в горячей точке – городе Буча, который захватчики цинично расстреливают.

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Главный режиссер и ведущий "Орла и решки" Евгений Синельников со своим маленьким сыном, с родственниками и как минимум еще пятью детьми, находится в окружении российских солдат в Буче!!! Их не выпускают и не дают гуманитарный коридор. Как вам такова реальность?! – написал Бадоев в Instagram.

Также Алан Бадоев опубликовал видеообращение от экс-ведущих "Орла и решки", которые рассказали о преступлении российских захватчиков, которое они совершают на нашей земле. Также знаменитости призвали закрыть небо над Украиной.

Сегодня так звучат голоса людей, которые много лет открывали самые невероятные уголки мира для вас! Мы рассказывали о мире и несли мир внутри себя. На нашем видении и любви к путешествиям было воспитано не одно поколение россиян и украинцев, а сегодня мы просим закрыть небо над Украиной, от нашего соседа… Как же мы все докатились до этого момента… Посмотрите в наши глаза и подумайте – неужели вы верите нам меньше, чем сытым мордам, которые врут вам на русских национальных каналах. Думайте! Чувствуйте! Не дайте себя обмануть! – написал режиссер.

А вот продюсер Оли Поляковой Михаил Ясинский отметил, что Синельников вместе с родными "находятся фактически в заложниках у оккупантов".

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Женя Синельников, мой земляк, автор, режиссер и ведущий популярного телешоу "Орел и Решка" и его семья находятся фактически в заложниках у оккупантов, – написал продюсер.

Скриншот Facebook

Надеемся и верим, что с Евгением и его родными все хорошо, и он в ближайшее время выйдет на связь. Берегите себя!

Евгению Синельникову 40 лет. Он родился и вырос в Запорожье. В 2011 году, с первого сезона "Орел и решка", когда ведущими были Алан и Жанна Бадоева, Синельников стал режиссером-постановщиком программы. В 2018 основал программу "Дома лучше" – о путешествиях по Украине.

Синельников разведен. Бывшая жена – Елена, соавтор программы "Орел и решка", продюсер и генеральный директор продакшн-студии "Teen Spirit". Вместе воспитывают сына.

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Синельников с экс-женой и сыном. / Фото: Instagram

Раньше Сергей Бабкин записал в бомбоубежище песню Путину. А Екатерина Репяхова послала нах*й россиян, которые ничего не делают для остановки войны.

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