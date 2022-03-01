Екатерина Репяхова послала нах*й россиян: "Путин скоро сдохнет, а вот вас будет ненавидеть весь мир"

Жена Виктора Павлика вслед за другими звездами обратилась к гражданам РФ и призвала их не молчать о войне

Екатерина Репьяхова обратилась к россиянам и призвала их остановить войну. / Фото: instagram.com/repyahovakate

После того, как Владимир Дантес пожелал россиянам включить мозги и не молчать о войне, к гражданам РФ решила обратиться и Екатерина Репяхова.

В Instagram жена Павлика обратилась к тем россиянам, которые до сих пор говорят, что они простые граждане, ни в чем не виноваты и никак не могут ни на что повлиять.

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Репяхова подчеркнула, что Путин рано или поздно умрет, а вот мир будет ненавидеть граждан РФ всю жизнь.

Вы простые россияне. Ага, ни в чем не виноваты. Путин скоро так или иначе сдохнет. А вот вас будет ненавидеть весь мир . Всю вашу жизнь. И ваших детей. И если когда-нибудь у вас хватит денег и получится уехать заграницу, вам там будут не рады, – написала блогер.

Скриншот Instagram

В сообщении Репяхова отметила, пока россияне боятся выходить на митинги, украинцы останавливают танки оккупантов голыми руками.

Вы просто россияне. Мы просто украинцы. Вы боитесь автозаков. А у нас не боятся танков. Идите к мэру, депутату, Кремлю или нах*й, – говорится в сообщении.

По мнению Екатерины Репяховой, если РФ остановит войну – не будет войны, если Украина остановит войну – не будет Украины. Жена Павлика отметила, что автором этих слов есть ее коллега.

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Российские оккупанты продолжают цинично убивать украинское население и разрушать наши города. В то же время известные люди вовсю призывают прекратить войну.

В частности, Тина Кароль матом обратилась к Путину: "Я испепелю тебя! Берегись, х**ло!"

Дорогие украинцы, сохраняем спокойствие, поддерживаем и помогаем друг другу. Наша армия дает достойный отпор врагу – верим в ВСУ!

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