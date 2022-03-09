Режисер Орла та решки Євген Синельников разом з сином перебувають у заручниках в окупантів

Євген Синельников з рідними перебуває у Бучі. / Фото: Instagram

Днями тревел-блогер Антон Птушкін повідомляв, що Євген Синельников вже декілька днів сидить у підвалі недобудованого будинку на Київщині. Також блогер заявив, що зв'язок з режисером втрачений.

Сьогодні ж кліпмейкер Алан Бадоєв написав, що режисер "Орла та решки" разом зі своїм сином та родичами перебуває у гарячій точці – місто Буча, яке загарбники цинічно розстрілюють.

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Головний режисер і ведучий "Орла та решки" Євген Синельников зі своїм маленьким сином, із родичами і щонайменше ще п'ятьма дітьми, перебуває в оточенні російських солдатів у Бучі!!! Їх не випускають і не дають гуманітарний коридор. Як вам така реальність?! – написав Бадоєв в Instagram.

Також Алан Бадоєв опублікував відеозвернення від ексведучих "Орла та решки", які розповіли про злочин російських загарбників, який вони здійснюють на нашій землі. Також знаменитості закликали закрити небо над Україною.

Сьогодні так звучать голоси людей, які багато років відкривали найнеймовірніші куточки світу для вас! Ми розповідали про мир і несли мир у собі. На нашому баченні та любові до подорожей було виховано не одне покоління росіян та українців, а сьогодні ми просимо закрити небо над Україною, від нашого сусіда… Як же ми всі докотилися до цього моменту…Подивіться в наші очі і подумайте – невже ви вірите нам менше, ніж ситим мордам, які брешуть вам на російських національних каналах. Думайте! Відчуйте! Не дайте себе обдурити! – написав режисер.

А от продюсер Олі Полякової Михайло Ясинський зазначив, що Синельников разом з рідними "перебувають фактично в заручниках у окупантів".

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Женя Синельников, мій земляк, автор, режисер і ведучий популярного телешоу "Орел і Решка" та його сім'я перебувають фактично в заручниках у окупантів, – написав продюсер.

Скріншот Facebook

Сподіваємось і віримо, що з Євгеном та його рідними все добре, і він найближчим часом вийде на зв'язок. Бережіть себе!

Євгену Синельникову 40 років. Він народився і виріс у Запоріжжі. У 2011 році, з першого сезону "Орел і решка", коли ведучими були Алан і Жанна Бадоєва, Синельников став режисером-постановником програми. У 2018 заснував програму "Дома лучше" — про подорожі Україною.

Синельников розлучений. Колишня дружина — Олена, співавтор програми "Орел і решка", продюсер та генеральний директор продакшн-студії "Teen Spirit". Разом виховують сина.

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Синельников з ексдружиною та сином. / Фото: Instagram

Раніше Сергій Бабкін записав у бомбосховищі пісню Путіну. А Катерина Реп'яхова послала нах*й росіян, які нічого не роблять для зупинення війни.

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