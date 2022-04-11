Резко сменивший имидж MELOVIN трогательно поздравил самого себя с 25-летием

MELOVIN исполняется 25 лет - певец поздравил самого себя / Фото: instagram.com/melovin_official

Недавно MELOVIN кардинально изменил прическу, сбрив волосы "под ноль" – так, как признается артист, ему удобнее в данный момент. Поскольку MELOVIN занимается волонтерством, у него нет времени думать о прическе. Да и вообще, артист точно не мог представить, что именно так будет отмечать день рождения.

Сегодня, 11 апреля, артисту исполняется 25 лет. В Instagram он опубликовал трогательный пост, сопроводив его забавной картинкой.

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Никогда не мог подумать, что этот день рождения я буду "праздновать" под звуки воздушной тревоги в моей Украине. Я украинец, я одессит! У меня самые крутые родители, которые являются для меня образцами справедливости, храбрости, любви к себе и ближнему! В этот день желаю им как можно более крепокого физического и ментального здоровья и тихих мирных ночей и новых рассветов! – пишет MELOVIN.

Не обошлось без красивых метафор – артист сравнил свою жизнь с книгой, а людей в ней – с главами книги, абзацами, строчками и даже опечатками.

В предыдущих частях кто-то стал целой главой, кто-то лишь одним абзацем, кто-то строчкой, афоризмом или заметкой, а кто-то яркой "ачепяткой", которая, кстати, придает свой шарм и смысл моей жизни! Я очень благодарен каждому, кто прикоснулся к моему сердцу, – пишет певец.

Также MELOVIN поблагодарил ВСУ, которые сейчас сражаются на передовой с российскими оккупантами – без них артист не смог бы спокойно написать эти строчки.

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Напомним, ранее MELOVIN выпустил песню для поддержания боевого духа украинцев.