MELOVIN, який різко змінив імідж, зворушливо привітав самого себе з 25-річчям

MELOVIN виповнюється 25 років – співак привітав самого себе / Фото: instagram.com/melovin_official

Нещодавно MELOVIN кардинально змінив зачіску, збривши волосся "під нуль" – так, як зізнається артист, йому зручніше в даний момент. Оскільки MELOVIN займається волонтерством, він не має часу думати про зачіску. Та й взагалі, артист точно не міг уявити, що саме так відзначатиме день народження.

Сьогодні, 11 квітня, артистові виповнюється 25 років. В Instagram він опублікував зворушливий пост, супроводивши його кумедною картинкою.

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Ніколи не міг подумати, що цей день народження я "святкуватиму" під звуки повітряної тривоги в моїй Україні. Я українець, я одесит! У мене найкрутіші батьки, які є для мене взірцями справедливості, хоробрості, любові до себе та ближнього! В цей день бажаю їм якомога міцнішого фізичного та ментального здоров‘я і тихих мирних ночей та нових світанків! – пише MELOVIN.

Не обійшлося без гарних метафор – артист порівняв своє життя з книгою, а людей у ній – з розділами книги, абзацами, рядками і навіть друкарськими помилками.

У попередніх частинах хтось став цілою главою, хтось лише одним абзацом, хтось рядочком, афоризмом або нотаткою, а хтось яскравою "ачепяткою", яка, до речі, також додає свого шарму та сенсу моєму життю! Я дуже вдячний кожному, хто доторкнувся до мого серця, – пише співак.

Також MELOVIN подякував ЗСУ, які зараз борються не передовий з російськими окупантами – без них артист не зміг би спокійно написати ці рядки.

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Нагадаємо, раніше MELOVIN випустив пісню для підтримки бойового духу українців.