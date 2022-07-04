Рики Мартина не может найти полиция. Подробности громкого секс-скандала

Рики Мартин попал в секс-скандал / Фото: Getty Images

Певец Рики Мартин давно счастлив в браке со своим бойфрендом Джваном Йосефом. Пара воспитывает трехлетнюю дочь Люсию.

Но на днях СМИ всколыхнула скандальная новость о сексуальных домогательствах со стороны Мартина. Сообщается, что неизвестный мужчина обвинил певца в насилии и преследованиях.

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По словам заявителя, они состояли в интимных отношениях с Мартином на протяжении семи месяцев. Два месяца назад мужчина решил разорвать связь с исполнителем, но тот оказался против. Пострадавший утверждает, что Рики уже трижды приходил к нему домой, а также пытался прибегнуть к насилию.

Рики Мартина обвиняют в домашнем насилии / Фото: instagram.com/ricky_martin

После обвинений в сторону певца суд вынес ему запретительный приказ, согласно которому Мартину запрещается приближаться к пострадавшему.

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Однако вручить ордер в руки Рики так не удалось. Как заявил представитель правоохранительных органов Аксель Валесия издательству The Associated Press, полиция не смогла найти Мартина. Правоохранители приехали домой к певцу в городе Дорадо, однако дома никого не оказалось.

На скандальные обвинения уже ответили адвокаты Мартина. По их словам, исполнитель не признает свою вину и утверждает, что все обвинения в его адрес сфабрикованы.

Обвинения против Рики Мартина, которые привели к выдаче запретительного ордера, полностью ложны и сфабрикованы. Мы уверены, что, когда в деле появятся правдивые факты, наш клиент Рики Мартин будет полностью оправдан, – заявили юристы певца.

Напомним, что Рики Мартин и его бойфренд Джван Йосеф вместе с 2016 года. Спустя два года отношений, в 2018 году, влюбленные официально заключили брак.

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Рики Мартин с мужем / Фото: instagram.com/ricky_martin

Ранее стало известно, что обвиняемого в сексуальных домогательствах Кевина Спейси отпустили под залог.