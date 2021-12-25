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Рики Мартин впервые показал 3-летнюю дочь, которую воспитывает вместе с мужем (фото)

Инна Петрова Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня
25 декабря, 19:22
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Малышка Люсия появилась на свет в 2018 году. В день рождения дочери известный певец поделился их новыми совместными кадрами
Рики Мартин опубликовал фото с подросшей дочкой
Рики Мартин опубликовал фото с подросшей дочкой / Фото: instagram.com/ricky_martin

На снимках и коротком видео, опубликованных в профиле Рики Мартина в Instagram – известный пуэрториканский певец вместе с трехлетней дочерью Люсией Мартин-Йосеф прогуливаются по пляжу.

У этой красивой девочки день рождения в тот же день, что и у меня. 24 декабря. Люсия Мартин-Йозеф, ты – свет моих очей, мое вдохновение, моя мотивация. Ты – глава нашего дома, и нам это нравится. Я люблю тебя всем своим сердцем. Поздравляю, доченька, – написал 50-летний Рики Мартин.

Свайпайте влево, чтобы посмотреть видео:

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Семья Рики Мартина

В апреле 2016 года Мартин начал встречаться со шведско-сирийским художником Джваном Йосефом и уже через полгода они объявили о помолвке. Через два года Мартин и Йосеф узаконили отношения.

Рики Мартин с мужем и детьми
Рики Мартин с мужем и детьми / Фото: instagram.com/ricky_martin

24 декабря 2018 года суррогатная мать родила паре девочку, которую назвали Люсия Мартин-Йосеф. В 2019-м в семье певца появился малыш Ренн Мартин-Йосеф.

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У Рики Мартина также есть два сына – близнецы Маттео и Валентино, которых в августе 2008 года ему родила суррогатная мать.

Ранее сообщалось, что внебрачный сын Арнольда Шварценеггера отказался носить фамилию отца.

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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