Рікі Мартіна не може знайти поліцію. Подробиці гучного секс-скандалу

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Співак Рікі Мартін давно щасливий у шлюбі зі своїм бойфрендом Джваном Йосефом. Пара виховує трирічну дочку Люсію .

Але днями ЗМІ сколихнула скандальна новина про сексуальні домагання з боку Мартіна. Повідомляється, що невідомий чоловік звинуватив співака у насильстві та переслідуваннях.

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За словами заявника, вони перебували в інтимних стосунках з Мартіном протягом семи місяців. Два місяці тому чоловік вирішив розірвати зв'язок із виконавцем, але той виявився проти. Потерпілий стверджує, що Рікі вже тричі приходив до нього додому, а також намагався вдатися до насильства.

Рікі Мартіна звинувачують у домашньому насильстві

Після звинувачень у бік співака суд виніс йому заборонний наказ, згідно з яким Мартіну забороняється наближатися до постраждалого.

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Однак вручити ордер до рук Рікі так не вдалося. Як заявив представник правоохоронних органів Аксель Валесія видавництву The Associated Press, поліція не змогла знайти Мартіна. Правоохоронці приїхали додому до співака у місті Дорадо, проте вдома нікого не було.

На скандальні звинувачення вже відповіли адвокати Мартіна. За їхніми словами, виконавець не визнає своєї провини і стверджує, що всі звинувачення на його адресу сфабриковані.

Звинувачення проти Ріки Мартіна, які призвели до видачі заборонного ордера, є цілком хибними та сфабрикованими. Ми впевнені, що, коли у справі з'являться правдиві факти, наш клієнт Рікі Мартін буде повністю виправданий, – заявили юристи співака.

Нагадаємо, що Рікі Мартін та його бойфренд Джван Йосеф разом із 2016 року. Через два роки стосунків, 2018 року, закохані офіційно уклали шлюб.

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Рікі Мартін із чоловіком

Раніше стало відомо, що обвинуваченого у сексуальних домаганнях Кевіна Спейсі відпустили під заставу.