Нет мозгов, они промыты: Римма Зюбина об украинских актерах в РФ, которые молчат о войне

Римма Зюбина дала откровенное интервью / Фото: facebook.com/z.rimma.z

Украинская звезда театра и кино Римма Зюбина дала интервью Алине Доротюк для YouTube-канала "Зірковий шлях". Так, звезда украинского кино поделилась мнением о том, почему мировая "отмена" россиян – это правильно.

Справедливо хейтят, потому что ответственность есть у каждого. Я абсолютно за эту ответственность коллективную. Все ходили на выборы или не ходили, или фильтровали. Или поздно, вот сейчас поздно уже, поздно батенька, ходить на митинги.

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Также звезда ответила на вопрос о том, почему украинские звезды, которые остаются в РФ, продолжают молчать, пока российская армия творит бесчинства в Украине.

Это страх, слабость. Это страх, это понимание и это малодушие, я бы сказала. Потому что значит ты думаешь только о… Или у тебя нет мозгов, они промыты. Но если есть мозг, его не промоешь. Или ты думаешь о своей карьере. А где они нужны? В Америке мы никому, вообще никому нигде не нужны. Надо знать язык, надо там жить, родиться, понимать, о чем они даже шутят, это часть жизни. Надо учиться в тех киношколах, в Голливуде такая многотысячная армия безработных актеров, что там никого не ждут ниоткуда.

Римма Зюбина / Фото: facebook.com/z.rimma.z

По словам Зюбиной, она давно профильтровала свое окружение и сейчас там нет людей, которые в непростое для страны время сохраняют нейтралитет.

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Не знаю. Я с такими не общаюсь. Я просто настолько давно перестала играть в какую-то всеобщую любовь и дружбу. У меня есть Олеся Жураковская, у меня есть Виталинка Библив. И как ни странно, вот я там планировала, мы с Олесей планировали встретиться у меня дома 27 февраля, 26-го, как раз эту неделю, у меня она была свободна. Вот Олеся – моя лучшая подруга из актрис.

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