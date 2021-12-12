Роберт Де Ниро, 50 Cent и еще 4 звезды, у которых родители оказались представителями ЛГБТ

Роберт Де Ниро и 50 Cent. / Фото: Instagram

О ЛГБТ-сообществе свободно и активно говорят, также есть ряд фильмов и лекций, где освещают тему однополых пар. Более того, многие селебртис публично говорят о своей нетрадиционной ориентации. Вспомните только певца MELOVIN, совершившего каминг-аут на Atlas Weekend.

Мы собрали подборку селебретис, которых воспитали однополые семьи и расскажем, как на них это повлияло.

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Роберт де Ниро

Роберт Де Ниро. / Фото: Getty Images

Актер родился в семье художников - Роберта Де Ниро-старшего и Вирджинии Адмирал. Но когда будущему актеру было три года, его родители развелись и все из-за отца, осознавшего, что ему нравятся мужчины. Де Ниро-старший пытался устроить свою личную жизнь, однако он постоянно ощущал давление от общества из-за своей гомосексуальности и в конце концов не смог построить жизнь с любимым.

Сам же актер имел прекрасные отношения с отцом до его смерти (он умер от рака) – он поддерживал его и переживал, что тот не может создать желаемую семью.

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Эми Адамс

Эми Адамс. / Фото: Getty Images

Семья актриса действительно была необычной, и дело совсем не в поле: отец был экс-военным, который впоследствии стал кантри-певцом, а мама занималась бодибилдингом. У супругов было семеро детей. Однако постоянные скандалы и недоразумения привели к разводу, когда Эми было около 10 лет. Мама самостоятельно начала воспитывать детей. Однако впоследствии она нашла себе партнершу, которую дети называли "второй мамой". Интересно, что именно она поддержала будущую актрису, которая категорически отказывалась заниматься атлетикой, на чем настаивала родная мать.

50 Cent

50 Cent. / Фото: Getty Images

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Мало кто знает, но американский рэпер вырос в окружении любящих женщин. Хотя его детство прошло в неблагополучном и криминальном районе. Когда парень подрос, он начал спрашивать: "Почему в доме нет мужчины?". На что его бабушка ответила, что мама – лесбиянка.

Энн Хеч

Энн Хеч. / Фото: Getty Images

Отец актрисы был священником в баптистской церкви, который публично позорил гомосексуализм. Но перед смертью он признался, что был геем. Он всю свою жизнь скрыл свою греховную любовь к одному мужчине. Есть версия, что отец Энн умер от СПИДа, как и Фредди Меркьюри.

Сама же Энн рассказывает, что на ее ориентацию очень повлиял отец. Известно, что звезда крутила роман с популярной в голливудских кругах лесбиянкой – Эллен Дедженерес, а затем вступила в брак с другой женщиной. Хеч решила, что она не будет такой, как отца и скрывать свои однополые чувства.

Jay Z

Jay Z. / Фото: Скриншот из YouTube

Один из самых успешных хип-хоп исполнителей еще в 2012 году публично заявил, что считает однополые пары абсолютно нормальным явлением и даже сравнил дискриминацию геев с угнетением темнокожих. И только через пять лет стало известно, почему рэпер так выразился...чтобы поддержать свою маму. Именно в 2017 году женщина совершила каминг-аут и призналась, что она лесбиянка. В то же время Jay Z сразу после такого откровения посвятил маме трек Smile.

Джоди Фостер

Джоди Фостер. / Фото: Getty Images

Звезда "Молчание ягнят" тоже воспитывалась в ЛГБТ-семье. Так, отец ушел от мамы за несколько месяцев до рождения четвертого ребенка – Джоди. Так что несчастная женщина вынуждена была принять помощь близкой подруги, с которой впоследствии закрутился роман. Неудивительно, что Джоди всегда воспринимала мамину подругу как родственницу и называла ее любимой тетей.

Кстати, актриса сама является лесбиянкой. В 2013 году она публично в этом призналась на церемонии вручения премии "Золотой глобус".

Конечно это не весь список звезд, которых воспитали ЛГБТ-семьи. Однако на примере этих знаменитостей можно сказать, что однополые пары вполне нормальное явление.

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