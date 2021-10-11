Самые громкие каминг-ауты звезд: MELOVIN, Рики Мартин, Эллиот Пейдж

11 октября – Национальный день каминг-аута. Мы собрали самые интересные и громкие признания селебритис, которые причисляют себя к представителям ЛГБТ+-сообщества

Кто из звезд совершил каминг-аут / Фото: Коллаж: Сегодня

Первоначально день каминг-аута отмечали в США (впервые – в 1987/88 году, по разным источникам), а теперь – во всем мире.

Что такое каминг-аут

Каминг-аут – это добровольное признание человеком своей сексуальной ориентации и гендерной идентичности, отличающейся от гетеронормативной.

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MELOVIN

Первый публичный каминг-аут в украинском шоу-бизнесе принадлежит Меловину. Певец заявил о своей принадлежности к ЛГБТ+ этим летом, когда поцеловался на сцене с девушкой и парнем.

MELOVIN / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Недавно Мела отметили наградой KyivPride Awards. Его каминг-аут назвали "событием года".

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Рики Мартин

Пуэрториканский певец Рики Мартин сделал каминг-аут в 2010 году, открыто объявив о своей гомосексуальности. Его обвиняли в неискренности, так как на протяжении 14 лет до своего признания он был вместе с телеведущей Ребеккой де Альбой.

Певец Рики Мартин / Фото: instagram.com/ricky_martin

Артист в ответ на это говорил, что на самом деле был влюблен в женщин, с которыми встречался, а сексуальность назвал "сложным понятием".

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Сейчас Рики Мартин в браке с Джваном Йосефом. Они вместе воспитывают четверых детей, которых родили суррогатные матери.

Эллиот Пейдж

Актриса Эллен Пейдж ("Начало", "Академия Амбрелла") совершила каминг-аут на молодежной ЛГБТ-конференции Time to Thrive в 2014 году. В 2018 году Эллен узаконила брак с танцовщицей Эммой Портнер, но спустя три года они расстались.

Эллиот (Эллен) Пейдж с женой Эммой Портнер / Фото: Getty Images

В декабре 2020 года Эллен Пейдж совершила каминг-аут как трансгендерный мужчина и попросила называть ее Эллиотом. В интервью Times Эллиот Пейдж признался, что ощущал себя мужчиной с детства.

Кристен Стюарт

Звезда серии фильмов "Сумерки" некоторое время встречалась со своим экранным возлюбленным – Робертом Паттинсоном. Он даже делал ей предложение руки и сердца. Но в 2016 году Кристен заявила, что является бисексуалкой и вышла в свет под ручку с девушкой — дизайнером спецэффектов Алишей Каргайл.

Кристен Стюарт / Фото: instagram.com/kristenstewartx

Позже в интервью Harper's Bazaar Стюарт рассказала, что ей рекомендовали умалчивать о своей бисексуальности ради карьеры.

Мне прямо говорили: "Если ты просто сделаешь себе одолжение и не будешь расхаживать за руку со своей девушкой на публике, то, может, и получишь роль в фильме Marvel". Я не хочу работать с такими людьми, — сказала Кристен Стюарт.

Кейтлин Дженнер

Один из самых громких каминг-аутов принадлежит Кейтлин Дженнер. В 2015 году американская телезвезда призналась, что что является трансгендером.

Кейтлин Дженнер / Фото: instagram.com/caitlynjenner

До операций по смене пола Кейтлин была мужчиной по имени Уильям Брюс Дженнер (отчимом Ким Кардашьян). Всю жизнь Брюс чувствовал себя женщиной.

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