Роберт Де Ніро, 50 Cent та ще 4 зірки, у я ких батьки виявилися представниками ЛГБТ

Роберт Де Ніро та 50 Cent / Фото: Instagram

Про ЛГБТ-спільноту вільно та активно говорять, також є низка фільмів та лекцій, де висвітлюють тему одностатевих пар. Окрім того, чимало селебртіс публічно кажуть про свою нетрадиційну орієнтацію. Згадайте лише співака MELOVIN який здійснив камінг-аут на Atlas Weekend.

Ми зібрали добірку селебретіс, яких виховали одностатеві сім'ї та розповімо, як на них це вплинуло.

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Роберт Де Ніро

Роберт Де Ніро. / Фото: Getty Images

Актор народився в сім'ї художників – Роберта Де Ніро-старшого та Вірджинії Адмірал. Втім, коли майбутньому актору було три роки, його батьки розлучилися і все через батька, який усвідомив, що йому подобаються чоловіки. Де Ніро-старший намагався влаштувати своє особисте життя, однак він постійно відчував тиск від суспільства через свою гомосексуальність і врешті не зміг побудувати життя з коханим.

Сам же актор мав чудові стосунки з батьком до його смерті (він помер від раку) – він підтримував його та переживав, що той не може створити бажану сім'ю.

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Емі Адамс

Емі Адамс. / Фото: Getty Images

Сім'я акторки справді була незвичайною, і річ зовсім не в статі: батько був ексвоєнним, який згодом став кантрі-співаком, а мама займалась бодібілдінгом. У подружжя було аж семеро дітей. Однак постійні скандали та непорозуміння призвели до розлучення, коли Емі було близько 10 років. Мама самостійно почала виховувати дітей. Проте згодом вона знайшла собі партнерку, яку дітлахи називали "другою мамою". Цікаво, що саме вона підтримала майбутню акторку, яка категорично відмовлялась займатися атлетикою, на чому наполягала рідна мама.

50 Cent

50 Cent. / Фото: Getty Images

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Мало хто знає, але американський репер виріс в оточенні люблячих жінок. Хоч його дитинство пройшло в неблагополучному та кримінальному районі. Підрісши, хлопець почав запитувати: "Чому у домі немає чоловіка?". На що його бабуся відповіла, що мама – лесбійкою.

Енн Хеч

Ен Хеч. / Фото: Getty Images

Батько акторки був священником у баптистські церкві, який публічно ганьбив гомосексуалізм. Втім, перед смертю він таки зізнався, що був геєм. Він все своє життя приховув гріховну любов до одного чоловіка. Є версія, що батько Енн помер від СПІДу, як і Фредді Мерк'юрі.

Сама ж Енн розповідає, що на її орієнтацію серйозно вплинув батько. Відомо, що зірка крутила роман із популярною у голлівудських колах лесбіянкою – Еллен Дедженерес, а згодом взяла шлюб з іншою жінкою. Хеч вирішила, що вона не буде такою як батько, та приховувати свої одностатеві почуття.

Jay Z

Jay Z. / Фото: Скріншот з YouTube

Один з найуспішніших хіп-хоп-виконавців ще у 2012 році публічно заявив, що вважає одностатеві пари абсолютно нормальним явищем і навіть порівняв дискримінацію геїв із пригніченням темношкірих. І лише через п'ять років стало відомо, чому репер так висловився...щоб підтримати свою маму. Саме у 2017 році жінка зробила камінг-аут і зізналася, що вона лесбійка. Водночас Jay Z одразу після такого одкровення присвятив мамі трек Smile.

Джоді Фостер

Джоді Фостер. / Фото: Getty Images

Зірка "Мовчання ягнят" теж виховувалась у ЛГБТ-сім'ї. Так, батько пішов від мами за декілька місяців до народження четвертої дитини – Джоді. Тож нещасна жінка змушена була прийняти допомогу близької подруги, з якою згодом закрутився роман. Не дивно, що Джоді завжди сприймала мамину подругу як родичку і називала її улюбленою тіткою.

До речі, акторка сама є лесбійкою. У 2013 році вона публічно у цьому зізналася на церемонії вручення премії "Золотий глобус".

Звичайно це не весь список зірок, яких виховали ЛГБТ-сім'ї. Проте на прикладі цих знаменитостей, можна сказати, що одностатеві пари цілком нормальне явище.

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