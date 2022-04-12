Родители Майли Сайрус разводятся после 28 лет брака – СМИ

Похоже, в третий раз чашу не склеить / Фото: instagram.com/mileycyrus

Так складывается жизнь, что кто-то женится, а в этот же момент другие принимают решение развестись. И пока наши читатели обсуждали яркую свадьбу сына Бекхэмов, появились вести о расставании родителей Майли Сайрус.

Американское издание TMZ сообщает, что родители Майли Сайрус расстались после 28 лет брака. Расставание Тиш Сайрус и Билли Рэя, судя по сообщению состоялось давно, но только сейчас мать Майли подала документы на развод. Женщина заявила, что они с мужем не живут вместе уже около двух лет.

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Майли Сайрус с мамой

В качестве причины разрыва указана стандартная отговорка – "непримиримые разногласия".

Надо сказать, что это уже третий раз, когда родители Майли Сайрус расстаются. Известно, что в 2010 году Билли подал на развод, а в 2013 Тиш. Поклонники пары надеются, что им и в этот раз удастся наладить отношения и разрывать союз.

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Напомним, что музыкант Билли Рэй и актриса Тиш Финли поженились в середине 90-х. В 1992 году у супругов родилась дочь Майли, также у них есть приемный сын Трэйс, а также родные сын Брейсон и дочь Ноа. От других отношений у Билли есть сын Коди, а у Тиш – дочь Бренди.

Мы продолжаем следить за новостями по теме.

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