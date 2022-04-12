Батьки Майлі Сайрус розлучаються після 28 років шлюбу – ЗМІ

Схоже, втретє чашу не склеїти / Фото: instagram.com/mileycyrus

Так складається життя, що хтось одружується, а в цей же момент інші вирішують розлучитися. І поки що наші читачі обговорювали яскраве весілля сина Бекхемів, з'явилися вісті про розлуці батьків Майлі Сайрус.

Американське видання TMZ повідомляє, що батьки Майлі Сайрус розлучилися після 28 років шлюбу. Розставання Тиш Сайрус і Біллі Рея, судячи з повідомлення, відбулося давно, але тільки зараз мати Майлі подала документи на розлучення. Жінка заявила, що вони із чоловіком не живуть разом уже близько двох років.

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Майлі Сайрус із мамою

Як причина розриву вказана стандартна відмовка – "непримиренні розбіжності".

Додамо, що це вже втретє, коли батьки Майлі Сайрус розлучаються. Відомо що у 2010 році Біллі подав на розлучення, а у 2013 Тіш. Шанувальники пари сподіваються, що їм і цього разу вдасться налагодити стосунки та розривати союз.

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Нагадаємо, що музикант Біллі Рей та актриса Тіш Фінлі одружилися в середині 90-х. У 1992 році у подружжя народилася дочка Майлі, також у них є прийомний син Трейс, а також рідні син Брейсон та дочка Ноа. Від інших стосунків у Біллі є син Коді, а у Тіш – дочка Бренді.

Ми продовжуємо стежити за новинами на тему.

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